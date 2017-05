Mit "Dahoam is Dahoam": Oldtimer-Rallye in Spalt

Fahrt zugunsten der Sternstunden-Aktion — Promis als Beifahrer - vor 14 Minuten

SPALT - Am Sonntag, 28. Mai, startet in Spalt die Oldtimer-Rallye zugunsten der Sternstunden. Mit dabei ist Brigitte Walbrun, die Rosi aus "Dahoam is Dahoam", die noch einige Mitstreiter mitbringen will.

Durchs Seenland führt die Route der Oldtimer am 28. Mai. Von Spalt aus gehen die Fahrzeuge auf Tour. © privat



Die Fahrzeuge sollen ab 8.30 Uhr in Spalt eintreffen, der Startschuss fällt um 10 Uhr am Kornhaus. Prominente Mitfahrer der Rallye sind die Moderatorin Uschi Dämmrich von Luttitz, die Schauspielerin und eine der Hauptdarstellerinen von "Dahoam is Dahoam" Gitti Walbrun (Rosi Kirchleitner), die noch fünf andere Teilnehmer mitbringt, Schauspieler Ernst Hanawald, bekannt aus vielen BR-Produktionen, unter anderem auch vom Dampfnudelblues sowie Veronika von Quast, 25 Jahre lang Moderatorin von "Kanal fatal", Schauspielerin in vielen bayerischen Serien, im Komödienstadel und in Kinoproduktionen.

Erste Benefiz-Rallye

Die Tour geht durch das hügelige Seenland, unter anderem durch Großweingarten, Absberg, Gräfensteinberg, Dürrenmungenau, Mitteleschenbach, Wernfels und Massendorf. Es gibt einige Überraschungen auf der Strecke und leicht zu lösende Prüfungen. Die Moderation übernimmt Martin Cernan.

Stefan von Heyden, Harald Stengel sowie Harald Spachtholz organisieren in Zusammenarbeit mit der Stadt Spalt diese erste Sternstunden-Benefiz-Oldtimer Rallye, der Erlös kommt komplett den Sternstunden zugute. Es gibt die unterschiedlichsten Autos zu bewundern, manche sind bereits fast 70 Jahre alt. Einige wenige Startplätze sind noch zu vergeben, die Teilnehmerzahl ist auf 60 Fahrzeuge begrenzt.

Die Fahrzeuge werden gegen 16 Uhr wieder in Spalt erwartet. Der Zieleinlauf wird über den Gabrieliplatz führen und am Kornhaus enden. Siegerehrung ist gegen 17 Uhr. Der BR wird den ganzen Tag über die Rallye mit einem Filmteam begleiten.