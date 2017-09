Mit der Kettensäge wird ausladende Sinnlichkeit geformt

Einfallsreicher und kreativer Geist: Bildhauer Clemens Heinl aus Schwabach präsentiert in der Kulturfabrik Roth seine zweite Werkschau - vor 1 Stunde

ROTH/SCHWABACH - Auf der Empore vor den beiden Eingangstüren zum großen Saal betrachten neun Holzköpfe stumm die Besucher, die in den Saal wollen. Es sind nicht x-beliebige Köpfe, sondern die Mitglieder der legendären NC Brown Blues Band, die schon mehrfach in der Kufa aufgetreten ist und in Kürze hier wieder auftreten wird. Geschaffen hat die Charakterköpfe der Schwabacher Bildhauer Clemens Heinl, ein inzwischen weit über die Region hinaus bekannter Künstler.

„Hereinspaziert!“ Sitzende Holzfiguren begrüßen die Besucher im Foyer der Kulturfabrik zur aktuellen Kunstausstellung des Schwabacher Bildhauers Clemens Heinl. © Foto: Robert Unterburger



Den Beginn der neuen Spielzeit in der Rother Kulturfabrik markierte die Eröffnung der herausragenden "Werkschau II - 1997 bis 2017" von Clemens Heinl. Vor genau 20 Jahren bevölkerte ein riesiger Krähenschwarm das Veranstaltungshaus der Stadt Roth, und eine nackte Dreimeterfrau auf dem Rother Marktplatz erhitzte die Gemüter. Jetzt zeigt der Schöpfer dieser Holzbildwerke, Clemens Heinl, seine zweite Werkschau in der Kulturfabrik.

"Die Kulturfabrik ist nicht nur ein Haus mit Kabarett und Bluestagen, sondern auch ein Haus der bildenden Kunst", wandte sich Bürgermeister Ralph Edelhäußer bei der Ausstellungseröffnung an das zahlreich erschienene Publikum. Er wies darauf hin, dass auch aktuell zwei Heinl-Holzfiguren mit dem Titel "Adam und Eva" auf dem Rother Marktplatz auf die Werkschau in der Kufa aufmerksam machen. Die beiden Plastiken stünden bis zum 8. Oktober dort. "Kunst im öffentlichen Raum hat eine ganz wichtige Bedeutung", so der Bürgermeister.

"Clemens Heinls großartige Figuren überzeugen durch ihre Interaktion", sagte Kufa-Chefin Monika Ammerer-Düll, "sie blicken uns an, und wenn wir sie betrachten, entsteht ein unsichtbares Fadengeflecht". Heinl schaffe mit seinen Werken "überraschende Konzentrationen des Augenblicks", die Figuren wirkten alle sehr menschlich. "Clemens Heinls Werke laden uns ein darüber nachzudenken: Wir sind Teil einer vergänglichen Gemeinschaft."

Mitten im Eingangsbereich der Kufa hat Clemens Heinl als Blickfang drei männliche Holzfiguren platziert, die am Boden sitzen, eine grüne kurze Hose anhaben und die Arme nach oben recken, als wollten sie sagen: Hereinspaziert! Bleibt stehen und schaut euch um!

Kunsthistoriker und Laudator Dr. Harald Tesan, wie Clemens Heinl ein gebürtiger Schwabacher, nannte die Ausstellung "eine kleine, feine Werkschau eines wirklich Großen" und stellte den Bildhauer kurz vor: 1959 in Schwabach geboren, erlernte Heinl von 1974 bis 1978 den Beruf Orthopädiemechaniker und arbeitete bis 1986 im orthopädietechnischen Bereich. Von 1986 bis 1992 absolvierte er ein Studium Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg bei Wilhelm Uhlig. Seit 1993 ist Clemens Heinl als freischaffender Künstler tätig.

1989 erhielt er den Danner-Preis, 1994 den Kunstpreis der Nürnberger Nachrichten und 1996 das Karl-Rössing-Stipendium der Akademie der Schönen Künste München. Darüber hinaus nahm Heinl an Bildhauersymposien in Antalya (2003) und Denizli (1998) in der Türkei sowie in Kronach (1999) und Georgensgmünd (2000) teil. 2002 übernahm er einen Lehrauftrag an der Hochschule Coburg. 2005 wurde er mit dem Kunstpreis der Stadt Kulmbach ausgezeichnet.

Von Bodensee bis Waterkant

"Man kennt Clemens Heinl nicht nur in der Region, sondern auch in China", sagte Dr. Tesan. "Er ist seiner mittelfränkischen Heimat erhalten geblieben, weil es sich in Schwabach gut leben und arbeiten lässt." Und: "Er hat einen Namen vom Bodensee bis zur Waterkant und wird von vielen Epigonen nachgeahmt."

Clemens Heinl zähle "zu den Pionieren einer Renaissance des Bildlichen", so der Laudator weiter. Er zähle zu den konsequentesten figurativen Künstlern der Nachkriegszeit. "Er schaffte es, einen expressiven Realismus hinter sich zu lassen, sein Markenzeichen ist eine spezielle Kettensägetechnik." Es gehe dem Bildhauer immer um das Einzigartige, das Charakteristische seiner Gestalten. "Clemens Heinl hat ein feines Gespür für die Schilderung zeitgemäßer Individuen", so Dr. Tesan weiter, "jeder Mensch sieht anders aus, ist unverwechselbar und authentisch."

Der Bildhauer Clemens Heinl arbeite mit Ecken, Kanten und Spundrissen. Schroff seien die von ihm nicht geglätteten Bearbeitungsstrukturen des Holzes zu erkennen, er lege bewusst die existenziellen Züge, die Mimik und Gestik seiner hölzernen Protagonisten frei.

Laudator Tesan nannte die im ganzen Haus aufgestellten Holzfiguren "bildhauerische Installationen eines einfallsreichen und kreativen Geistes". Bei Heinl gebe es keine Diskrepanz zwischen Sein und Schein, vielmehr stelle sich beim Betrachter der figürlichen Plastik ein "hoher Erkenntnisgewinn" ein.

Der Laudator wies darauf hin, dass in der Vergangenheit eine vier Meter hohe Figur Opfer von Vandalismus geworden und manche der nackten Figuren schon beschädigt wurden. "Wir fühlen uns in der natürlichen Nacktheit schutzlos", so Dr. Harald Tesan. Den Bildhauer reize das kolossale Format, er stelle bewusst keine makellosen Körper zur Schau.

Ironisch zu sehen ist die aus Kunststoff gefertigte Liegefigur einer nackten Frau im Kolossalformat, die im hinteren Bereich des Foyers die Blicke der Besucher auf sich zieht. Dies zeigt, dass Clemens Heinl kein Purist ist und nicht ausschließlich mit dem Werkstoff Holz arbeitet. In anderen Arbeiten zeigt Heinl den Kontrast von dunkler Bronzehaut und Holz. Füllige Frauen, mollige Damen und ausladende Sinnlichkeit sind ein bevorzugtes Merkmal der Werke von Clemes Heinl.

Dürer in Designerklamotten

Im Obergeschoss hat Clemens Heinl einen regelrechten Statuen-Parcours arrangiert. Lasziv räkeln sich Sirenen. Zu sehen ist auch ein Querschnitt bekannter Persönlichkeiten, die mit hintergründigem Witz, jedoch unverwechselbar und mit hohem Wiedererkennungswert angefertigt wurden. Da ist beispielsweise in Lebensgröße Albrecht Dürer zu sehen, der in schwarzen Designer-Klamotten als selbstbewusster Dandy mit leicht arrogantem Gesichtsausdruck auf die Betrachter blickt. Dürer ist gleich zweimal zu sehen, im Foyer ist ein "kleiner Dürer" als Statuette ausgestellt.

Auch den "Spezi" Klaus Schamberger und Rudolf Wöhrl, um nur zwei zu nennen, hat Clemens Heinl in die Reihe der prominenten Persönlichkeiten gestellt. "Die besten Skulpturen sind jene, hinter denen reale Personen stehen", bewertete Dr. Tesan die Arbeiten, "sie erfordern ein genaues anatomisches Studium der Protagonisten." Er hob auch hervor, dass Heinl manche Holzskulturen farbig gestaltet. Clemens Heinl sei damit ein wahrhafter Nachfolger der alten griechischen Künstler, die ihre Marmorfiguren "quietschbunt" bemalten.

Eintritt frei. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, 9 bis 15 Uhr, Donnerstag bis 17 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertag 14 bis 18 Uhr.

ROBERT UNTERBURGER