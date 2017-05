Mit kreuzenden Klingen und fliegenden Falken

Das Hilpoltsteiner Mittelalterfest "Ritter, Barden, Beutelschneider" lädt von 19. bis 21. Mai zur Zeitreise ein - vor 36 Minuten

HILPOLTSTEIN - Zwischen 19. und 21. Mai heißt es an der Hilpoltsteiner Burg wieder "Ritter, Barden, Beutelschneider". Das traditionelle Mittelalterfest entführt die Gäste von Freitag bis Sonntag in eine längst vergangene Epoche, als die Herren von Stein noch das Sagen in der Burgstadt hatten.

In spektakulären Turnieren hauen sich die Herren Ritter beim Hilpoltsteiner Mittelalterfest wieder öffentlichkeitswirksam die Köpfe ein. Aber keine Angst, alles nur große Show! © Foto: Oliver Frank



Das Spektakel beginnt auch gleich mit zwei Neuheiten. Zum einen führt der Festzug (Beginn um 19.30 Uhr) dieses Mal nicht durch die Innenstadt, sondern die Teilnehmer bewegen sich ausschließlich auf dem Gelände, auf dem das Mittelalterfest stattfindet. Soll heißen: vom Burganger hinauf zum Turnierplatz an der Mittelschule und zurück. Darauf habe man sich geeinigt, nachdem die meisten Gäste sowieso gleich zum Festgelände und gar nicht in die Altstadt kommen, erklärte Organisatorin Jutta Quiring bei einem Pressegespräch.

Novum zwei: Der neue Partner an der Seite der Stadt Hilpoltstein ist die THW-Helfervereinigung, da sich der Museums- und Heimatverein zurückziehe, meinte Jutta Quiring. Die meisten Vereinsmitglieder könnten diese Aufgabe aus Altergründen nicht mehr übernehmen. Zudem suche der MuH zurzeit einen neuen Vorsitzenden. Manfred Seitz als Moderator und Gottfried Gruber als Nachtwächter – beide Hilpoltsteiner Institutionen gehören dem MuH an — werden dem Fest allerdings erhalten bleiben.

Keine Eingewöhnung nötig

Das THW arbeitet sei einigen Jahren bereits an der Schänke mit. Insofern sieht Jutta Quiring keine Eingewöhnungsprobleme. "Das THW ist ein kompetenter Partner." Max Rupp sieht die Aufgabe der THW-Helfervereingung schwerpunktmäßig im organisatorischen und logistischen Bereich. "Wenn beispielsweise ein Unglück passiert, was wir natürlich nicht hoffen, haben wir zu Polizei und Feuerwehr einen heißen Draht." Ansonsten machen die THW’ler das, was sie seit 2014 machen – sie schenken Getränke aus.

Was das Programm angeht, setzt Jutta Quiring bei der 19. Auflage des Mittelalterfestes sowohl auf Altbewährtes als auch auf Neues. Neben dem "Spielergesindel zu Federhof", (Jonglage, Feuerspucken) und "Flammeus Tassilos" (Feuershow-Gruppe) sowie "La Voyante" (Wahrsagen und Handlesen) und alten Haustier-Rassen vom Faberhof, gibt es natürlich auch Musik. So zum Beispiel von der Gruppe "Scherbelhaufen", die an allen drei Veranstaltungstagen zu sehen und zu hören ist. Nach den Worten von Jutta Quiring präsentiert die Mittelalter-Band muntere "Tanz- und Sauflieder" und sei damit ein wunderbarer Kontrast zu den anderen Musikern, deren Stücke oft düster und schwermütig seien. Zusammen mit "Lux Aeterna" zeige "Scherbelhaufen" am Samstag einen besondere Bühnenshow.

"Viator inter Mundos" ist ein Puppenspieler, der schon vergangenes Jahr in Hilpoltstein mitwirkte. Dieses Mal ist er mit der Fadenwerkstatt unterwegs und zeigt, wie Marionetten entstehen. Vom Mittelalterfest in Hilpoltstein nicht mehr wegzudenken, ist "Metus Mortis", das "Hohe Gericht", das Gerichtsszenen nebst entsprechenden Bestrafungen zeigt.

In punkto Verpflegung hat es ebenfalls eine Neuerung ergeben. Den Stand des Café Grimm übernimmt die Hilpoltsteiner Awo unter der Leitung von Frank Krebel. In der "Bäckerei und Caffeesiederey" gibt es unter anderem frisches Schmalzgebäck (wird vor Ort gebacken) sowie Kaffeespezialitäten. "Wir freuen uns, dass wieder etwas Neues angeboten wird", erklärte dazu Jutta Quiring.

Alles nur Show !

Gleich zweimal (Samstag und Sonntagnachmittag) ist auf dem Areal der Mittelschule "Das große Turnier der Nationen" zu sehen, dieses Mal unter Einbeziehung des Publikums. Die Gäste dürfen bei der Helmschau auf ihren Favoriten tippen. Den Siegern winken attraktive Preise. Beim großen Nachtturnier namens "Feuer und Schwert" hauen sich am Samstagabend die Tassilo-Ritter wieder die Köpfe ein. Keine Angst, alles nur Show.

Weitere Attraktionen sind: die Falknershow auf dem Turnierplatz, Burgführungen mit Stefan Ehrenfried sowie das "Banner der Wolfsklingen zu Passau", hier wird mittelalterliches Färben von Stoffen demonstriert. Insgesamt 40 Stände sind für das Fest angemeldet.

Jutta Quiring betont, dass die Eintrittspreise im Vergleich zum vergangenen Jahr nicht gestiegen seien. So kostet eine Drei-Tages-Karte für Erwachsene 13 Euro, Kinder zahlen sechs, Vollgewandete neun Euro.

Die Tagestickets kosten für Erwachsene sechs, für Kinder drei und für von Kopf bis Fuß Gewandete vier Euro.

Mehr Infos: www.hilpoltstein.de

HARRY RÖDEL