Mit Ostercocktail am Rother Sandstrand

Beim "Familien-Oster-Spezial" im Rother Stadtgarten waren sogar die Liegestühle gut besucht - vor 33 Minuten

ROTH - Es hätte auch "ins Wasser fallen" können, das Familien-Oster-Spezial von "Roth am S(tr)and", zu dem die Stadt am Karsamstag in den Stadtgarten einlud. Aber allen Unkenrufen zum Trotz beschloss man, die Auftaktveranstaltung der städtischen Events auf dem ehemaligen Gartenschaugelände durchzuziehen, obwohl der Wetterdienst wenig frühlingshafte Aussichten zu berichten wusste.ROTH — Die Veranstalter wurden nicht enttäuscht: Laut Angaben der Stadt Roth schauten zwischen 10 und 17 Uhr insgesamt rund 700 Gäste beim Oster-Spezial vorbei. "Viele verbanden den Osterspaziergang mit einem Besuch bei uns, der mal länger und mal kürzer ausfiel", so der Eventmanager der Stadt, Andreas Kowohl. "Wir sind vor allem froh, dass es nicht geregnet hat, sonst hätte sich unser Sanddünenstrand in Matsch verwandelt."

Auf gehts zur Eiersuche! Beim Familien-Oster-Spezial im Rother Stadtgarten kamen die jüngsten Besucher aber nicht nur bei der Suche nach österlichen Leckereien auf ihre Kosten. © Foto: Tobias Tschapka



Das passierte zum Glück nicht, und so waren die Liegestühle im Sand recht gut frequentiert. Auch im (Vor-)Frühling machte es Spaß, sich mit einem fruchtigen Cocktail oder einem leckeren Schmankerl dort niederzulassen. Für das Essen sorgte das Restaurant "Waldblick", für die Getränke "vitolico Events".

Immer was los war bei der Bastelwerkstatt des Jugendhauses Roth, und auch am Schminkangebot für die Kleinen bildeten sich lange Schlangen, denn natürlich war beim "Oster-Spezial" vor allem für die jüngsten Besucher ein buntes Programm geboten.

Höhepunkt war die große Ostereier-Suche, zu der Bürgermeister Ralph Edelhäußer den Startschuss gab. Rund 400 bunt bemalte Eier hatten die Stadtmitarbeiter in Büschen und Hecken versteckt, und es dauerte gerade einmal drei Minuten, bis alle entdeckt und eingesammelt waren.

Allerdings nahmen einige Erwachsene das Eiersuchen ein bisschen zu ernst und entwickelten dabei einen ungeahnten Ehrgeiz, so dass viele Kinder am Ende das Nachsehen hatten.

Davon abgesehen hatten alle – egal ob groß oder klein – einen Riesenspaß bei der saisonalen Eierjagd, und als im Anschluss alle drei Rother Bürgermeister noch einmal 150 Schoko-Osterhasen verteilten, bekamen wirklich nur die Kinder etwas ab.

Bei den nächsten "Roth am S(tr)and"-Events werden die Thermometer hoffentlich ein bisschen höher klettern als zu Ostern. Jeweils donnerstags zwischen 17 und 22 Uhr lädt die Stadt noch einmal am 22. Juni, am 3. August sowie am 14. September zur "After-Work-Beachparty" in den Stadtgarten ein.

tts