Mittelschule Abenberg hat ein YouTube-Video zum Courage-Song gedreht

Fünft- und Sechstklässler aus Abenberg bewiesen erneut ihre Kreativität - vor 1 Stunde

ABENBERG - Die Abenberger Grund- und Mittelschule hat nicht nur einen eigenen "Courage-Song", sondern mithilfe des Kabarettisten El Mago Masin seit kurzem auch das passende YouTube-Video dazu.

Komponist und auch ein bisschen Regisseur: El Mago Masin mit einigen Schülerinnen und Schülern beim Dreh des Videos. © Schule Abenberg



Vor über einem Jahr haben es die Schülerinnen und Schüler geschafft: Über 86 Prozent der SchülerInnen, LehrerInnen und der Angestellten haben sich selbst verpflichtet, gegen jede Form der Diskriminierung vorzugehen und präventiv Projekte dazu durchzuführen. Zur Belohnung erhielten die Schülerinnen und Schüler von ihrem Paten El Mago Masin einen selbst komponierten Courage- Song geschenkt, der sofort ins Ohr ging.

Dazu musste natürlich ein selbst geplantes, gedrehtes und produziertes Musikvideo her. Dieser Herausforderung haben sich die Klasse 5 unter der Leitung von Birgit Fischer und Klasse 6 unter der Leitung von Monika Schlaug gestellt und wurden vom Sozialpädagogen Norman Noél (Arbeiterwohlfahrt) und Rainer Geier (Kreisjugendring) unterstützt.

"Großes Glück"

Mit Komponist El Mago Masin entstanden rasch ein Drehbuch für die Videoaufnahme und ein Zeitplan für die Audioaufnahmen. "Für uns als Schule ist es wichtig, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler ernst nehmen. Dazu gehört auch, dass sie kreativ und möglichst selbstbestimmt an der Erfüllung der gesteckten Ziele arbeiten", so Wolfgang Amler, der Rektor der Schule.

Dem Einsingen des Songs ging fleißiges Üben in den Klassen voraus und natürlich musste auch der Text noch vollständig durchdrungen werden. Ein Courage-Song, der voll mit Fremdworten und symbolhafter Sprache ist, muss genau besprochen und durchleuchtet werden.

"Für uns ist es ein großes Glück, dass unsere Schülerinnen und Schüler so starke Partner haben. Ohne sie wäre so ein tolles Ergebnis niemals möglich gewesen", lobt Norman Noél, Sozialpädagoge an der Mittelschule. Nach vielen Vorbesprechungen, Singproben, insgesamt drei Drehtagen und scheinbar unendlich vieler Schneidearbeit liegt das Ergebnis nun vor. Das Video ist bei YouTube abrufbar. Bis jetzt wurde es 1500 Mal aufgerufen.

