Mitten im Leben — in der inklusiven Schule

Ein Film von Vanessa Hartmann porträtiert einen Siebtklässler mit Down-Syndrom aus Thalmässing - vor 1 Stunde

THALMÄSSING - "Mitten ins Leben – Inklusion in der Region" heißt ein Film, der am Sonntag, 10. September, um 19, 21 und 23 Uhr im Franken Fernsehen zu sehen ist. Der Film porträtiert den Siebtklässler Julian Dollinger aus Thalmässing, der das Down-Syndrom hat und die inklusive Mittelschule Thalmässing besucht.

Julian Dollinger und seine Lehrerin Vanessa Korth in der Thalmässinger Mittelschule, deren Inklusionsarbeit in einem Film vorgestellt wird. © Foto: privat



Die Autorin Vanessa Hartmann hat für ihren Film zwei Jungen begleitet: Markus Karsten hat seine eigene Wohnung, spielt gerne Tischtennis und Fußball und macht gerade ein Praktikum bei einem Unternehmen in Lauf.

Julian Dollinger lebt mit seiner Familie in einem Vorort von Thalmässing, besucht dort ab September die 7. Klasse der Mittelschule und war erst kürzlich ganz ohne Heimweh im Schullandheim.

Was beide gemeinsam haben? Sie beschreiten ganz selbstverständlich einen inklusiven Weg. Denn Markus Karsten hat eine Lernbehinderung und Julian Dollinger das Down-Syndrom. Dieser Weg fernab von Sondereinrichtungen ist nicht immer einfach und erfordert großen Einsatz der Eltern, wie der neueste Beitrag der Medienwerkstatt zeigt. Aber er beweist: Es tut sich viel in Sachen Inklusion. Zudem gibt es in der Region zwei inklusive Institutionen, die für ihre Pionierleistungen bundesweit Anerkennung finden.

Auch dort war die Medienwerkstatt: An Julians Schule, der Grund- und Mittelschule Thalmässing, an der schon seit vielen Jahren mit Offenheit, Kreativität und innovativen Lehrmethoden die Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet werden.

Gefilmt wurde auch bei der Lernwerkstatt Inklusion in Feucht, die als Beratungsstelle und Fortbildungsstätte für Eltern und Lehrkräfte eine große Lücke schließt.

Wiederholt wird der Film im Franken Fernsehen am Sonntag, 24. September, um 19, 21 und 23 Uhr.

