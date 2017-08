Mitten in der Nacht Glastüre eingeworfen

ALLERSBERG - In der Nacht zum Mittwoch schreckten die Bewohner eines Einfamilienhauses Am Wiesengrund in Allersberg auf. Sie hatten um 1.45 Uhr einen lauten Schlag gehört und wurden dadurch geweckt.

Neustadts erster Bürgermeister Klaus Meier sprach besorgt den zunehmenden Vandalismus an und machte dafür die Aufhebung der Gastronomie-Sperrstunden als eine der Ursachen aus. Foto: Harald Munzinger



Es stellte sich heraus, dass ein Unbekannter einen großen Stein durch die Scheibe der Terrassentüre geworfen hatte. Ein Versuch, das Haus zu betreten, konnte aufgrund der Umstände wohl ausgeschlossen werden.

Mutwillig beschädigt

Deshalb geht die Polizei derzeit von einer mutwilligen Sachbeschädigung aus. Der Schaden an der Glaseinfassung wird auf rund 200 Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter liegen der Polizei Hilpoltstein nicht vor. Wer in dieser Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter Telefon (0 91 74) 4 78 90 zu melden.

