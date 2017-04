Mordanklage gegen Georgensgmünder Reichsbürger

Tödliche Schüsse auf Polizisten: Prozess voraussichtlich ab September - vor 1 Stunde

GEORGENSGMÜND - Anklage erhoben: "Reichsbürger" Wolfgang P. (49) steht voraussichtlich ab September vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth. Bei einer Razzia in seinem Wohnhaus in Georgensgmünd bei Roth soll er auf mehrere Polizisten geschossen haben – ein Beamter wurde getötet, zwei weitere Polizisten verletzt.

In diesem Haus in Georgensgmünd wohnte "Reichsbürger" Wolfgang P., der am 19. Oktober bei einer Razzia tödliche Schüsse auf einen Polizeibeamten abfeuerte. © Gsaenger

In diesem Haus in Georgensgmünd wohnte "Reichsbürger" Wolfgang P., der am 19. Oktober bei einer Razzia tödliche Schüsse auf einen Polizeibeamten abfeuerte.

Am Morgen des 19. Oktober 2016 hatte ein Sondereinsatzkommando der Polizei einen Verwaltungsbeamten begleitet. Ziel war, die Schusswaffen des Wolfgang P. sicher zu stellen. Die Staatsanwaltschaft hat gerade Anklage erhoben und geht davon aus, dass Wolfgang P. mit dem Polizeieinsatz gerechnet und sich entsprechend vorbereitet hatte.

Bilderstrecke zum Thema

Am Mittwochmorgen eröffnete ein "Reichsbürger" in Georgensgmünd das Feuer auf mehrere Polizisten. Der Mann war legal im Besitz von Waffen, die das Landratsamt Roth wegen Zweifeln an seiner Zuverlässigkeit sicherstellen wollte. Als die Spezialeinheiten in das Haus am Weinberg eindrangen, begann der Mann sofort zu schießen. Mehrere Beamte wurden dabei verletzt, einer starb.