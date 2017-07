Motorisierter Rambo wütete in Allersberg

Vectra-Fahrer demolierte Papiertonnen und Gartenzaun _ Kennzeichen abmontiert und das Weite gesucht - vor 31 Minuten

ALLERSBERG - Mehrere Papiertonnen und einen Gartenzaun in Allersberg beschädigt und dann das Weite gesucht: Die Polizei fahndet jetzt nach diesem Unfallflüchtigen.

Ein bislang Unbekannter fuhr am Freitag gegen 2 Uhr mit einem Opel Vectra auf der Heblesrichter Straße in nördlicher Richtung. Weil er zu schnell unterwegs war, rammte er mit seinem Wagen zunächst mehrere abgestellte Papiertonnen und landete schließlich – nachdem er mit seinem Auto einen Zaun beschädigte in einem gegenüberliegenden Gartengrundstück.

Ein durch den Lärm aufmerksam gewordener Anwohner beobachtete zwei Personen, die vom Vectra die Kennzeichen abmontierten und dann die Flucht ergriffen.

Bei diesem Unfall entstand Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. In diese Summe ist auch der Schaden am Auto eingerechnet, teilte die Hilpoltsteiner Polizei mit.

hiz