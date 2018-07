Am Dienstag verunglückte ein Motorradfahrer kurz vor 19 Uhr bei Aurau auf der Staatsstraße 2220. Er kam von der Fahrbahn ab und flog aus der Kurve. Bei dem Sturz wurde er lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Helikopter in ein Klinikum geflogen werden. Die Sicherung des Unfallorts sowie die Untersuchungen des Hergangs dauerten bis in die späten Abendstunden, die Straße war zeitweise gesperrt. © NEWS5 / Goppelt