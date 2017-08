Motorradfahrer tot

Mann aus dem Landkreis Roth stirbt in Fränkischer Schweiz - vor 4 Stunden

ROTH/OBERTRUBACH - Ein schlimmes Ende nahm am späten Sonntagnachmittag der Ausflug einer Motorradgruppe in die Fränkische Schweiz.

Die siebenköpfige Gruppe war auf der Staatsstraße zwischen Obertrubach und Egloffstein im Landkreis Forchheim unterwegs. Der erste von ihnen, ein 51-jähriger Mann aus dem Landkreis Roth, stürzte im Verlauf einer leichten Kurve aus noch ungeklärter Ursache. Der Mann und seine Maschine rutschten noch etwa 60 Meter auf der Fahrbahn dahin und prallten dann gegen eine Leitplanke. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Bayreuth geflogen. Am Montag in den frühen Morgenstunden erlag der Mann seinen Verletzungen.

