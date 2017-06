Mountainbike-Ritt durch den Schwarzwald

Hilpoltsteiner Equipe schafft drei Platzierungen in den Top Ten — Sven Mägdefessel bereitet sich auf WM vor - vor 7 Minuten

HILPOLTSTEIN - Die Hilpoltsteiner Mountainbikeequipe Wilier/Force Germany brachte beim "Black Forest Ultra Bikemarathon", der mit knapp 4500 Teilnehmern größten Mountainbike-Veranstaltung in Mitteleuropa im Schwarzwälder Kirchzarten, drei von fünf Fahrern unter die Top Ten.

Die 43 Kilometer der Wilier-Fahrer wurden als „Short Track“ bezeichnet. Hier führt Markus Lang, gefolgt von Matthias Seitz, eine Vierergruppe an. © Foto: Max Heimann



Andreas Schrödl (Amberg), Matthias Seitz (Hilpoltstein) und Markus Lang (München) sicherten der Mannschaft mit Gesamtrang sechs, neun und zehn auf der 43-Kilometer-Distanz. Tobias Ullmann (Hilpoltstein) erwischte keinen perfekten Start, fuhr aber nach einem beherzten Rennverlauf bis auf wenige Sekunden an seine Teamkollegen heran und belegte in der Gesamtwertung Rang zwölf. In der Altersklassenwertung bedeutete das für die vier Teamkollegen Platz eins bis vier.

Mägdefessel im WM-Training

Der Freiburger Sven Mägdefessel bewältigte den 77-Kilometer-Marathon als Trainingsrennen für die anstehende Weltmeisterschaft, die in Singen ausgetragen wird.

Als nächstes steht für die Rennfahrer der Start beim Kitzalp Festival in Kitzbühel am Wochenende auf dem Rennplan.