MTB-Ritt über die „Wiese des Grauens“

La Carrera-Biker Tom Bittl bewältigt vier Etappen der Alpentour Trophy bei Schladming - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Tom Bittl war für das La Carrera TriTeam Rothsee bei einem außergewöhnlichen MTB-Event dabei. Er startete bei der Alpentour Trophy bei Schladming im Dachsteingebirge und saß an vier aufeinanderfolgenden Tagen 15:35 Stunden im Sattel.

Gespickt mit vielen Schwierigkeiten waren die Strecken, sodass es nicht unbedingt eine Erleichtung war, wenn es bergab ging. © sportograf



Bei dem Mehrtages-Etappenrennen mit 9400 Höhenmetern auf gerade mal 196 Kilometern waren die verschiedenen spektakulären Streckenabschnitte einzigartig.

Das Besondere an diesem Rennen: man verlässt den Ort Schladming jeden Tag in eine andere Richtung. Die erste Etappe mit 61 Kilometern und 2800 Höhenmetern führte auf den 1840 Meter hohen Hochwurzen und danach zu den Giglachseen auf 2000 Meter Höhe.

Abschnitt zwei als Königsetappe mit 68 Kilometern und 3100 Höhenmetern führte entlang des Dachstein-Felsmassivs über Ramsau und später noch über eine „Wiese des Grauens“ zurück ins Ziel. Die dritte Etappe mit 53 Kilometern führte auf den Berggipfel Hauser Kaibling und – wie an Tagen davor – zum Schluss über die Schladminger MTB-Downhillstrecken und den Flowtrails zurück ins Ziel. 2200 Höhenmeter waren dabei zu bewältigen.

Bei der letzten Etappe mit 14 Kilometern und 1300 Höhenmetern erfolgte die Startaufstellung in umgekehrter Reihenfolge der Ergebnisse des Vortages. Das Zeitfahren dieser Etappe führte ununterbrochen bergauf zur Schafalm Planai, sogar auf der Downhillstrecke, die in entgegengesetzter Richtung zu bewältigen war.



In der Altersklasse M35 landete Tom Bittl in einem internationalen Teilnehmerfeld auf dem 40. Platz und war von dem Mountainbiken in fantastischem Bergpanorama sehr begeistert.

sf