Mungo Jerry: Nostalgie mit Gute-Laune-Faktor

Bluesband kann auch Jahrzehnte nach den großen Hits Partystimmung in Roth verbreiten - vor 21 Minuten

ROTH - Eine Runde Schlagerstadel zu den Bluestagen. Sollte man wenigstens meinen, wenn "Mungo Jerry" auf dem Programm steht und eine Horde Party-People zwischen 16 und 66 "In the Summertime" zu singen beginnt. Aber so einfach ist die Rechnung bei Ray Dorset und seiner Band dann doch nicht.

„In the Summertime“ begeisterte bereits vor knapp einem halben Jahrhundert. Der Gute-Laune-Sound von „Mungo Jerry“ kann aber auch heute noch ganze Generationen begeistert, wie der Auftritt in der Kufa bewies. © Foto: von Draminski



Manche Popgruppen landen irgendwann einen unwiderstehlichen Ohrwurm, einen Allzeit-Schlager, der über die Jahrzehnte vielleicht Staub ansetzt, aber nicht wirklich altert, der unverwüstlich Generation um Generation aus dem Radio beschallt und seinen Schöpfern einen ruhigen Lebensabend beschert.

Geschieht dies schon ganz zu Anfang der Bühnenkarriere, ist noch genug Zeit, sich mit pikiertem Gesichtsausdruck von den einstigen "Jugendsünden" zu distanzieren und fortan "ernsthafte" Musik zu machen. Die "Fantastischen Vier" beispielsweise haben "Die da" irgendwann einfach nicht mehr gespielt, weil das lustige Stück ihnen schlichtweg zum Hals heraushing.

Ray Dorset ist da sichtlich anders gepolt. "In the Summertime" entwickelte sich weltweit zum Sommerhit des Jahres 1970 und mit 30 Millionen verkauften Tonträgern zum bis heute erfolgreichsten Sommersong", murmelt das Internet-Lexikon Wikipedia über den Karrieredurchbruch des im März 1946 geborenen Sängers, Gitarristen und Komponisten aus Ashford in der britischen Grafschaft Kent.

Ihn mit seiner im Laufe der Jahre mehrfach umbesetzten Band zu den Bluestagen einzuladen, zollt dem Umstand Reverenz, dass "Mungo Jerry" immer auch eine Blues- und Boogie, Skiffle- und Rock‘n‘Roll-Formation war.

In den 1980er Jahren, als Supergruppen ihre große Zeit hatten, bastelte sich Dorset mit "Katmandu" eine Blues-Supergroup, in der unter anderem der legendäre Peter Green mitspielte.

Den Blues haben Dorset und seine Mannen mitgenommen ins Hier und Heute. Damit steigen sie auch in ihren mehrstündigen Musik-Marathon in der Kulturfabrik ein, bei dem es neben so gut wie allen Hits von "Lady Rose" bis "Hello Nadine" auch eine fette Portion Blaue Noten und fetzige Rock-Rhythmen gibt.

Einfach Kult

Natürlich ist das eine Nostalgie-Überdosis, natürlich sind die Popmusik-Schrittmacher längst anderswo zu finden. Aber wie man einen Abend lang gute Laune verbreitet, wie man ein völlig heterogenes Publikum verzaubert, in dem Eltern und Kindern zu denselben lässigen Grooves herum wippen und mittanzen – das kann man von Ray Dorset und Co. locker lernen.

"Mungo Jerry" ist nicht nur eine bestens eingespielte Partyband, nicht nur eine zuverlässige Schlagermaschine für die nächste Ü-50-Feier, sondern einfach Kult. Und den dürfen die Bluestage gerne pflegen, das gehört bei diesem Festival seit jeher dazu.

Hans von Draminski E-Mail