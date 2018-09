Muscle-Cars und mehr: US-Car-Treffen in Georgensgmünd

Amerikanische Schlitten brausten in die Rezatgemeinde - vor 41 Minuten

GEORGENSGMÜND - Es war das Event für Fans von kultigen Autos, vor allem den Modellen aus der USA: Beim Benefiz US-Car-Treffen in Georgensgmünd gab es allerlei amerikanische Oldtimer sowie moderne Muscle-Cars zu bestauen, sogar der ein oder andere Blick unter die Haube war erlaubt.

Bilderstrecke zum Thema

Sehen und gesehen werden, das stand neben dem Spaß an alten und/oder PS-starken Autos aus Übersee beim 2. Benefiz US-Car-Treffen in Georgensgmünd im Mittelpunkt. Bis aus Baden-Württemberg waren die Anhänger der amerikanischen Schlitten in die Rezatgemeinde gekommen, um auf der - im positiven Sinne - überschaubaren Veranstaltung fachzusimpeln und rund 100 chromblitzende Oldtimer oder moderne Muscle-Cars zu bestaunen.