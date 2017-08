Mysteriöses weißes Pulver löst Großeinsatz in Roth aus

Feuerwehren rund um die Kreisstadt waren im Einsatz - vor 1 Stunde

ROTH - Großeinsatz für die Feuerwehren in Roth und Umgebung am frühen Dienstagabend: Im Wohngebiet Auf der Kupferplatte war in einem Briefkasten in einem Haus in der Hans-Breckwoldt-Straße ein verdächtiges und zunächst nicht definierbares weißes, grob gekörntes Pulver entdeckt worden.

Nachdem das undefinierbare weiße Pulver von Männern in schweren Schutzanzügen geborgen worden war, wurde dieses in einem Plastikbehältnis zur weiteren kriminaltechnischen Untersuchung verschlossen. © Foto: Gsänger



Nachdem das undefinierbare weiße Pulver von Männern in schweren Schutzanzügen geborgen worden war, wurde dieses in einem Plastikbehältnis zur weiteren kriminaltechnischen Untersuchung verschlossen. Foto: Foto: Gsänger



Die Feuerwehr rückte mit der Dekontaminationgruppe an. Zwei Männer in roten Schutzanzügen bargen das Pulver und packten es in einen Plastikbehälter. Um welche Substanz es sich handelt, wird die weitere kriminaltechnische Untersuchung ergeben.

Während des Einsatzes wurde die Hans-Breckwoldt-Straße rund um den möglichen Gefährenherd großräumig abgesperrt. Neben der Vielzahl an Rettungsfahrzeugen der Feuerwehr sowie des vorsorglich alarmierten BRK, kamen auch Dutzende von Schaulustige zusammen, um nahe der Absperrung das Geschehen zu beobachten.

Einsatzkräfte gehen von größtmöglicher Gefahr aus

Auf dem Straßenabschnitt unmittelbar vor dem Hauseingang mit dem Briefkasten, wurde ein Dekontaminationsplatz aufgebaut. Dies ist das übliche Vorgehen, wenn es sich um einen unbekannten Stoff handelt, der identifiziert werden soll.

Nachdem Herkunft und Zusammensetzung der Substanz zum Einsatzzeitpunkt völlig unbekannt waren, gingen die Einsatzkräfte höchst sensibel und auf die größtmögliche Gefahr vorbereitet vor.

Nach gut eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet, fand die Dekontamination der Männer in Schutzanzügen statt.

Anschlag oder übler Scherz?

"Eine Gefährung der Bevölkerung war zu keinem Zeitpunkt gegeben", erklärte ein Polizeibeamter nur wenig später. Zu diesem Zeitpunkt war allerdings noch nicht geklärt, ob es sich tatsächlich um einen Anschlag handelte; oder ob das deponierte Pulver das Ergebnis eines Familienstreits oder lediglich ein übler Scherz war.

Das werden letztendlich erst die weiteren polizeilichen Ermittlungen ans Tageslicht bringen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

Detlef Gsänger