Nach dem Schulabschluss "warten die Betriebe"

Die Mittelschule Hilpoltstein entlässt 82 Absolventen - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - "Eine lange Strecke mit unterschiedlichen Disziplinen liegt hinter Euch", verglich Willibald Schaffer die 82 Absolventen der Mittelschule Hilpoltstein mit den Zieleinläufern des Challenge-Triathlons. Der Schulleiter zeigte sich bei der Abschlussfeier in der Stadthalle der Burgstadt auch sehr erfreut darüber, dass erstmals drei Schüler der Übergangsklasse verabschiedet werden konnten.

Von den 43 Zehntklässlern, die allesamt den Mittleren Bildungsabschluss M10 avisierten, haben alle die entsprechenden Prüfungen bestanden. © Foto: Jürgen Leykamm



Egal ob dieser in die nächste Schule oder zur Berufsausbildung führe oder ein Neustart anstehe – nie solle man das Ziel aus den Augen verlieren und für sein Erreichen "redlich kämpfen." Rückschläge zu verkraften gelte es dabei ebenso zu lernen.

Von den 39 Neuntklässlern, die verabschiedet wurden, dürfen 25 den „Quali“ für sich verbuchen sowie 13 den Mittelschulabschluss. © Foto: Jürgen Leykamm



Neben dem Schulleiter hießen auch Selina Telaseli (9a) und Maximilian Kohler (10 aM) seitens der Abschlussklassen die Gäste willkommen, die beiden führten auch durch das weitere Programm.

Er sehe auf der Empore "lauter glückliche Eltern", betonte Bürgermeister Markus Mahl in seinem Grußwort. Alle ihre Sprösslinge hätten tolle Leistungen erbracht. Besonders schwer wiegen sie bei denjenigen "mit den schwierigsten Startbedingungen", verwies der Rathauschef auf die drei, die in der Übergangsklasse Erfolge feiern konnten: Ahmed Hassan, Dlovan Mikdad Bibo und Mustafa Al-Zubaidi werden im kommenden Schuljahr somit in die Berufsschule wechseln. Lehrern und Schüler dankte Mahl in diesem Zusammenhang für die "gelebte Integration", die an der Einrichtung praktiziert werde.

Rüstzeug fürs Leben

Für alle Absolventen gelte, dass sie in der Schule mit dem Rüstzeug fürs Leben ausgestattet worden seien. Das könnten sie auch recht schnell einsetzen, denn "die Betriebe warten auf Euch!" "Das habt Ihr alle super gemacht!" rief Elternbeiratsvorsitzender Jens Kratzer den scheidenden Schülern zu.

Großen Applaus gab es natürlich für die beiden Besten unter den Absolventen: Simone Meixner (Lay) und Eva Ehehard (Solar) können beide auf eine Eins vor dem Komma verweisen. Von den 43 Zehntklässlern, die allesamt den Mittleren Bildungsabschluss M10 avisierten, haben alle die entsprechenden Prüfungen bestanden. Von den 39 Neuntklässlern, die es zu verabschieden galt, dürfen 25 den "Quali" für sich verbuchen sowie 13 den Mittelschulabschluss, der in einem Falle nicht erreicht wurde. Für sein großes soziales Engagement vor allem als Bezirks-Schülersprecher konnte Tim Rischling (Heideck) eine Urkunde nebst 150-Euro-Scheck aus den Händen von Ramona Reimer (Vermögensberaterin der Sparkasse Hilpoltstein) entgegennehmen.

