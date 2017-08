Nach Großbrand in Roth: Vermisster 29-Jähriger ist tot

Hinweise auf ein Gewaltverbrechen liegen nach der Obduktion nicht vor - vor 1 Stunde

ROTH - Traurige Gewissheit: Bei der nach dem Brand in Roth gefundenen Leiche handelt es sich um den vermissten 29-Jährigen. Dies ergab die Obduktion, Hinweise auf ein Gewaltverbrechen liegen nicht vor. Die Brandursache dagegen ist nach wie vor unklar.

Bilderstrecke zum Thema Nächtlicher Vollbrand in Roth: Altstadt-Haus geht in Flammen auf Alarm in der Altstadt: In der Nacht auf Donnerstag ist in Roth ein Wohn- und Geschäftshaus, gleich gegenüber von Rathaus und Kirche, aus noch ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen. Die Löscharbeiten dauerten über zwei Stunden. Zwei Anwohner wurden per Drehleiter gerettet.



Der seit dem Brand in der Rother Altstadt vermisste 29-Jährige ist tot. Wie die Polizei bekannt gab, brachte die Obduktion der gefundenen Leiche, dass es sich bei der toten Person um den seit dem Brand vermissten Bewohner des Anwesens handelt.

Im Rahmen der Obduktion wurden keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen festgestellt. Anhand der entnommenen DNA-Probe konnte nun die Identität des aufgefundenen Leichnams eindeutig festgestellt werden.

Am frühen Donnerstagmorgen des 17. August hatte ein Mehrfamilienhaus in Roth Feuer gefangen. Das Gebäude wurde dabei so stark beschädigt, dass die Ermittler das Haus in der Altstadt lange Zeit nicht betreten durften. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben bislang noch keine weiteren Erkenntnisse bezüglich der Ursache des Brandausbruchs.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

sha