Alarm in der Altstadt: In der Nacht auf Donnerstag ist in Roth ein Wohn- und Geschäftshaus, gleich gegenüber von Rathaus und Kirche, aus noch ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen. Die Löscharbeiten dauerten über zwei Stunden. Zwei Anwohner wurden per Drehleiter gerettet. © Gsänger