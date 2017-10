Nachwuchskicker testet den Schwebebalken

HILPOLTSTEIN - Es sind große und kleine Bälle, die beim Tag der offenen Tür des TV Hilpoltstein durch die Stadthalle zischen. Dazu locken verschiedene Geräte, mal die eigene Kraft oder Geschicklichkeit auszutesten. All dies in einem einzigen, wenn auch recht großen Raum und ergänzt durch einen großen Sportartikelbasar. Im vergangenen Jahr präsentierte sich der Verein erstmalig in dieser Kombination der Öffentlichkeit, auch die Zweitauflage hat Erfolg.

Früh übt sich, wer ein großer Sportler werden will. Foto: Fotos: Jürgen Leykamm



Begrüßt werden die Besucher beim Betreten der Halle von der Taekwondo-Abteilung, bei der es gleich richtig zur Sache geht. Dafür sorgt unter anderem Übungsleiter Lars Wechsler, der zwei siebenjährigen Mädchen der Burgstadt aufmunternd eine Pratze hinhält – so nennt sich das Schlagpolster, das Emma und Sandra nun mit ihren Füßen traktieren sollen. Erst sind die beiden noch etwas zaghaft, doch dann prasseln die Tritte nur so auf das Polster ein: von oben, von unten oder von der Seite.

Eine andere junge Dame nimmt in der Zwischenzeit genüsslich auf einer Tischtennisplatte Platz. Mit ihren drei Jahren reicht Miriam aus Hofstetten im Stehen auch noch nicht bis an die Kante heran. Gemeinsam mit Thomas Döbler, Kapitän der sechsten Mannschaft, schwingt das Mädchen den Schläger und hat sichtlich Spaß daran. In China, so weiß der Vereinssportler, "fängt der Tischtennisnachwuchs genau so an".

Mit etwas größeren Bällen hat es in der Regel der zwölfjährige Efe zu tun, der als Fußballer bereits beim TV aktiv ist. Der Tag der offenen Tür lässt ihn auch gerne mal was Neues ausprobieren.

Begehrte Slackline

Und so findet sich der bekennende Ronaldo-Fan auch mal auf dem Schwebebalken wieder. Geschick und ein Gefühl für die richtige Balance braucht es auch bei der allseits beliebten Slackline, die in der Halle eifrig in Beschlag genommen wird.

Als sehr beliebt erweisen sich die sogenannten "Jumper" mit dem Trampolineffekt, auf denen sich bestens herumhüpfen lässt, wie es die sechsjährige Luisa aus Neuburg zelebriert. "Wir nehmen die Teile immer als Sprungbretter", verrät der Abteilungsleiter im Geräteturnen Michael Keidel, bevor er Emma weiterhilft.

Die neunjährige Hilpoltsteinerin versucht sich am "Aero Sling": ein Schlingentrainer, der seinen Nutzern hängend zu mehr Kraft und Dynamik verhelfen will. Seitens des TV werden hierfür Kurse angeboten.

Richtig rein hängt sich auch ein ganz junger Mann: Mit seinen zwei Jahren hangelt sich Leon aus Wendelstein schon am Reck entlang. Unterstützt wird er dabei aber von Vater Maximilian Schröder, der ihn sicher vor Abstürzen bewahrt. Vor solchen gilt es sich im Alter zu schützen, weshalb in dem Hilpoltsteiner Verein Seniorensport angeboten wird.

Alltags-Fitnesstest

Die Sparte präsentiert sich beim Tag der offenen Tür mit einem Alltags-Fitnesstest, der auch bei der jungen Generation auf große Beliebtheit stößt. Die eigene Kondition kann man hier beim Treten auf der Stelle mit möglichst vielen Bodenkontakten der Füße innerhalb von zwei Minuten unter Beweis stellen. Denice aus Hilpoltstein schafft satte 142. "Eine tolle Leistung!", lobt Franz Stadler.

Ihre tolle Kondition stellt Denice auch beim Slalom-Dribbeln unter Beweis. Nach der letzten Drehung heißt es aufs Tor zu schießen. 38 Stundenkilometer zeigt der elektronische Geschwindigkeitsmesser an, als kurz drauf zwei Jungs ins Netz donnern, sind es fast doppelt so viel.

Noch schneller fliegen die Tennisbälle nebenan. Auch Leon greift hier beherzt zum Schläger. Er nimmt zwar erst einen, der etwas zu groß für den fünfjährigen Hilpoltsteiner ist, doch gelingt ihm damit gleich ein ansehnlicher Schlag ins gegnerische Feld.

Pfiffige Handballer

Die Abteilung selbst feiert heuer ihr 50-jähriges Bestehen und ist damit zehnmal so alt wie der junge Mann. Eine witzige Aktion haben sich die Handballer einfallen lassen. Mit Schwungreifen an den oberen und aufgeklappten Barren an den unteren Ecken eines Tores haben sie es in eine echte Torwand verwandelt.

Ein Fragebogen, auf dem sich alle hier vertretenen Sportarten wiederfinden, rundet das Angebot am Tag er offenen Tür ab und macht zugleich Lust auf mehr – und gewinnen lässt sich ebenso noch etwas.

Ein voller Erfolg, sagt am Ende auch die TV-Vorsitzende Elke Stöhr: "Wir sind sehr zufrieden", rund 200 Kinder und Jugendliche mit Begleitpersonen sprächen von einer guten Resonanz.

Die Veranstaltung soll sich in den nächsten Jahren etablieren und weiterhin regelmäßig am Tag der Deutschen Einheit stattfinden.

JÜRGEN LEYKAMM