Nahwärme hat Hilpoltstein kühl erwischt

Trotz insgesamt zufriedenstellender Bilanz ist ein Wärmeverlust von über 20 Prozent zu beklagen - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - In punkto Wasser- und Nahwärmeversorgung zog Wirtschaftsprüfer Bernhard Riedl in der jüngsten Sitzung des Hilpoltsteiner Stadtrates ein zufriedenstellendes Fazit. Trotz Verlusten in Sachen Nahwärme schloss die Stadt Hilpoltstein das Jahr 2016 mit einem Überschuss in Höhe von zirka 44 000 Euro.

Mit der Wärme aus diesem Kraftwerk könne man„betriebswirtschaftlich nicht in schwarze Zahlen kommen“, hieß es im Stadtrat.l © Foto: HiZ-Archiv/C. Scherbe



Mit der Wärme aus diesem Kraftwerk könne man„betriebswirtschaftlich nicht in schwarze Zahlen kommen“, hieß es im Stadtrat.l Foto: Foto: HiZ-Archiv/C. Scherbe



Damit habe sich die Bilanz auf dem Nahwärme-Sektor im Vergleich zu 2015, als ein Minus von 28 000 Euro eingefahren wurde, noch einmal verschlechtert. "Und das, obwohl 2016 mehr Wärme verkauft wurde", meinte Riedl.

Das generelle Problem der Nahwärmeversorgung sei der Wärmeverlust, der mittlerweile bei über 20 Prozent liege. Mehrere Untersuchungen hätten zu keinem Ergebnis geführt, was Bürgermeister Markus Mahl bestätigte. "Seit der Wärmeverlust bekannt ist, haben wir alles Mögliche getan, um die Ursache zu finden". Ohne Erfolg, wie er hinzufügte.

Es könne durchaus sein, dass die Wärmedämmung an der Grund- und Mittelschule ursächlich für dieses Problem sei. Die Dämmung wäre so gut, dass sie gar nicht so viel Wärme aufnimmt, wie ihr zugeführt werden sollte. Diese Wärme zirkuliere dann in den Leitungen.

Sei’s, wie’ s ist: Die Stadt muss mit der Nahwärme noch mindestens zehn Jahre klarkommen. So lange laufe der Vertrag mit dem Betreiber Südwärme, klärte Kämmerer Klaus Waldmüller auf.

Um einigermaßen wirtschaftlich aus der Sache rauszukommen, riet Riedl dazu, erst abzuspringen, wenn die ersten Investitionen ins Netz fällig würden. Dies sei erfahrungsgemäß nach 40 Jahren der Fall. Riedl betonte aber, dass man mit der Wärme, die in einem Heizkraftwerk oberhalb der Mittelschule aus Holz gewonnen wird, "betriebswirtschaftlich nicht in schwarze Zahlen kommen" werde.

Das wiederum überraschte CSU-Fraktionssprecher Hans Meier überhaupt nicht. Die Entscheidung für dieses System sei ökologisch und nicht auf Gewinn ausgerichtet.

An das Nahwärmenetz seien zu 73 Prozent städtische Gebäude und Einrichtungen angebunden, bemerkte Riedl. Dies seien die beiden Rathäuser, das Feuerwehrhaus, die Stadthalle, die Residenz sowie das Freibad. Weiterhin gehören die katholische Kirche, die Buchhandlung Schmid, der Fürstenhof und die Wollstube Buchmüller zu den (Wärme-)Kunden der Stadt.

"Super" schaut es hingegen bei der Bilanz für die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Mittelschule aus, wo "ein sehr gutes Ergebnis" erzielt wordn sei, wie Riedl berichtete. Die Einspeisung sei zwar im Vergleich zu 2015 um vier Prozent zurückgegangen: "Das ist aber nicht so dramatisch."

Auch auf dem Sektor Wasserversorgung habe die Stadt Hilpoltstein in etwa den Vorjahres-Level halten können und somit einen Überschuss von 116 000 Euro erzielt, sagte Riedl – und das, obwohl die Wasserabgabe um sechs Prozent zurückgegangen sei und der Wasserpreis von 1,55 Euro auf 1,45 Euro gesenkt wurde.

Was den Wasserverlust angehe, sei dieser von über drei Prozent in 2015 auf 1,6 Prozent gesunken.

HARRY RÖDEL