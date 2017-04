Neue Königin meistert ihre erste Aufgabe mit Bravour

Nur drei Schläge: Zum Brauereifest wurde die 26-jährige Elisa Meyer als Nachfolgerin von Julia Baierlein vorgestellt - vor 1 Stunde

SPALT - Drei Tage lang feierten die Stadt Spalt und die einzige kommunale Brauerei der Republik ihr traditionelles Brauereifest. Während der Freitag ganz im Zeichen des Craft-Bieres stand, wurde am Sonntagnachmittag nicht nur der neue, hochmoderne Lagerkeller vorgestellt, sondern auch die Nachfolgerin von Julia Baierlein als Bierkönigin für die kommenden zwei Jahre gekürt.

Die neue Spalter Bierkönigin Elisa Meyer mit Bürgermeister Udo Weingart, Braumeister Uwe Schulz und Julia Baierlein (von links). © Foto: Andreas Regler



Die neue Spalter Bierkönigin Elisa Meyer mit Bürgermeister Udo Weingart, Braumeister Uwe Schulz und Julia Baierlein (von links). Foto: Foto: Andreas Regler



Nachdem der Name lange Zeit erfolgreich geheim gehalten worden war, lüftete Udo Weingart am Sonntagnachmittag endlich das Geheimnis, wer für die kommenden zwei Jahre Spalter Bierkönigin werden würde. Nach dem Dank an die bisherige Majestät Julia Baierlein holte der Spalter Bürgermeister und Brauerei-Geschäftsführer Elisa Meyer auf die Bühne. Die 26-jährige Windsbacherin wird bis 2019 die Hopfenstadt und nicht zuletzt deren Biere bei zahlreichen Anlässen in der ganzen Republik repräsentieren.

Unmittelbar nachdem ihr ihre Vorgängerin die Schärpe umgelegt hatte, wartete bereits die erste Amtshandlung auf sie: das Anzapfen eines Fasses Spalter Bier. Elisa Meyer meisterte die Aufgabe ohne Probleme: Drei Schläge brauchte sie und schon floss der Gerstensaft aus dem Fass in die Steinkrüge.

Dass die Entscheidung zugunsten der jungen Prozessingenieurin "naheliegend" gewesen sei, wie es Weingart formulierte, unterstrich die neue Bierkönigin bereits mit ihrer kurzen Vorstellung. "Ich hab die Liebe zum Bier quasi in die Wiege gelegt bekommen." Kein Wunder: Der Papa, Günther Meyer, ist schließlich 2. Braumeister in Spalt.

Die Begeisterung für und das Know-how rund um das Kulturgut Bier kommt also nicht von ungefähr. Vor einigen Jahren hat sie ihre Leidenschaft wenn schon nicht zum Beruf, so zumindest zum Nebenberuf gemacht. Denn seit drei Jahren leitet Elisa Meyer Brauereiführungen in der Spalter Stadtbrauerei und erklärt Interessierten, wie das mit dem Bierbrauen theoretisch und praktisch funktioniert.

Dementsprechend begeistert ist die Windsbacherin, die nicht nur über den Vater (der "wahnsinnig stolz" ist und bei der Inthronisation Tränen in den Augen hatte, wie er gestand) und ihren Nebenjob, sondern auch durch viele Freunde fest in der Hopfenstadt verwurzelt ist, von ihren zukünftigen Aufgaben. Ihre Vorgängerin habe ihr jedenfalls gesagt, es sei ein wunderschönes Amt. "Ich freue mich darauf, dass ich ein sehr gutes Bier mit Charakter, nicht nur Wasser mit Biergeschmack, präsentieren darf." Die erste Gelegenheit dazu bekommt sie am Sonntag, 7. Mai, beim City-Lauf in Ansbach. Das trifft sich nicht zuletzt deshalb gut, "weil ich sonst hätte mitlaufen müssen", lacht sie. Anstatt für die Mannschaft ihres Arbeitgebers Bosch an den Start zu gehen, "darf ich jetzt im Zielbereich Spalter Freiheit promoten."

Mit einem lachenden, aber vor allem einem weinenden Auge scheidet Julia Baierlein, Spalts Bierkönigin von 2015 bis 2017, nach zwei Jahren und rund 60 Auftritten aus dem Amt. "Es hat mir immer Spaß gemacht, die Stadt Spalt und ihre Brauerei zu vertreten und ich hab’ mein Herzblut reingesteckt." Sie habe in dieser Zeit sehr viele nette Leute kennengelernt und so einiges erlebt. Veranstaltungen wie die Feierlichkeiten zum 500-jährigen Jubiläum des Reinheitsgebots, das Nürnberger Altstadtfest – "weil es so urig und gemütlich ist" – oder der Neujahrsempfang des Bayerischen Ministerpräsidenten in der Münchner Residenz seien beispielsweise absolute Highlights gewesen.

Nur keine Aufregung

Nichtsdestotrotz seien aber auch anstrengende Zeiten mit manchmal mehreren Auftritten am Tag dabei gewesen. Vor allem die Sommermonate, wenn überall Kirchweihen und Bierfeste sind, hätten es in sich gehabt. Ihrer Nachfolgerin rät sie: "Sie braucht nicht aufgeregt zu sein." Vielmehr solle sie "möglichst viel mitnehmen und viel Spaß dabei haben."

Julia Baierlein freut sich jetzt erstmal darauf, wieder mehr Zeit für ihre Freunde zu haben. "Und ich kann meine Urlaubsplanung jetzt wieder so legen, wie ich möchte", meint sie lachend. Die erste größere Reise steht bereits fest: Ende Juli geht’s auf Mittelmeerkreuzfahrt. Vielleicht ja mit einem Spalter im Gepäck?!

ANDREAS REGLER