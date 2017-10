Neue Meisenheime an der Hilpoltsteiner Burg

HILPOLTSTEIN - Am Freitag und Samstag ist in und um Hilpoltstein wieder der "Tag der Umwelt" angesagt, bei dem die Stadt und ihre Ortsteile "winterfest" gemacht werden. Während am Samstag vor allem die Vereine mit Rechen, Gartenscheren und Müllsäcken unterwegs sind, waren am Freitag in erster Linie die Schulkinder aktiv.

Der LBV-Biologe Dr. Thomas Rödl erklärt den Kindern auf dem Burganger, wie wichtig ihre Nistkästen für Meisen sind. Erstmals hatten sich Grundschule und Museums- und Heimatverein für den Umwelttag zusammengetan. © Tobias Tschapka



Erstmalig gab es eine gemeinsame Aktion von Grundschule und Museums- und Heimatverein, vorbereitet und durchgeführt von Vereins-Urgestein Dieter Popp und Ingrid Hiebinger, Grundschullehrerin und Vorstandsmitglied des Vereines. Bei schönstem Herbstwetter saßen alle Kinder der Ganztagesklasse der dritten Jahrgangsstufe und die Erwachsenen des Vereins hinter der Burg zusammen, um 15 Nistkästen für Meisen zu basteln.

Die neuen Vogel-Häuser hängten die Kinder gleich auf. © Tobias Tschapka



Jede Menge Spaß hatten dabei alle, egal wie alt sie auch waren. "Hier trifft das Knowhow der Alten auf den Eifer der Jungen", kommentierte Christoph Raithel, der Vorsitzende des Museums- und Heimatvereines, der in der Bastelaktion auch eine Vertiefung der Heimatverbundenheit der Kinder sieht.

Gleich aufgehängt

Schließlich lernen sie dabei auch das von sanften Hügeln durchzogene Gelände des Burgangers rund um Hilpoltsteins Wahrzeichen näher kennen. Denn nach dem Basteln – das Material wurde vom Musems- und Heimatverein gestiftet – wurden die Nistkästen dort mit vereinten Kräften aufgehängt.

Zuvor bekamen die Mädchen und Jungen von dem Biologen Dr. Thomas Rödl vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) noch allerhand wissenswertes über ihre gerade fertiggestellten "Luxus-Wohnungen" für Blaumeise, Kohlmeise & Co. zu hören.

Zum Beispiel, dass die Singvögel die Nistkästen nicht nur zum Ausbrüten ihres Nachwuchses im nächsten Frühling verwenden, sondern sie darin auch an besonders kalten Wintertagen Schutz suchen. Denn die Meisen ziehen nicht, wie viele anderen ihrer gefiederten Kollegen, in den warmen Süden zum Überwintern.

TOBIAS TSCHAPKA