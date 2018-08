Ganz schön was los war dieses Wochenende auf der "neuen" Rother Kirchweih: In Kombination mit flotter Rockmusik hat sich vor allem das Festzelt, in dem über 300 Leute Platz finden, als ein wahrer Publikumsmagnet erwiesen. Es steht an der Stelle, wo Jahrzehnte lang die Stadthalle zu finden war, und die im vergangenen Jahr nach langer Diskussion abgerissen wurde. Aber natürlich lockten auch die zahlreichen Attraktionen auf den Festplatz, auf dem die Besucher erstmals sogar in eine kleine Achterbahn eine Runde drehen können. Neu waren die rund zweistündigen Rundgänge am Samstag und Sonntag über den Festplatz mit Gästeführerin Gabriele Weiß. Und vom Riesenrad in 33 Metern Höhe hat man einen faszinierenden Rundumblick. Die Kirchweih findet am Dienstagabend mit einem großen Feuerwerk ihren Abschluss. © Tobias Tschapka