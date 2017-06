Neue Sicherung rein und der Kasten läuft

ROTH - "Reparieren statt wegwerfen", lautet die Devise des Rother Repaircafés, das gerade zum zweiten Mal in den Räumen des Awo-Sozialzentrums seine Dienste angeboten hat. Richard Radle, Geschäftsführer der Kreisgruppe Roth des "Bund Naturschutz", leitet diese Aktion.

Die Hobbymechaniker erkennen oft schon auf dem ersten Blick, welcher Defekt bei den betagten Geräten vorliegt und reparieren diesen ruck- zuck, ganz im Sinne des Umweltschutzgedankens. Foto: Foto: Manfred Klier



Am Empfang sitzt Josef Taubeneder. Etliche Kunden, mit defekten Geräten unter dem Arm, stehen schon an. Zuerst wird genau registriert, um welches Gerät es sich handelt und was nicht mehr funktioniert. Dann fragt Josef Taubeneder im Nebenraum nach: "Wer kann den Onkyo-Verstärker reparieren?" Dort sitzen heute sechs hilfsbereite, ehrenamtlich tätige Reparateure. Teils sind es Fachkräfte im Ruhestand, teilambitionierte Hobby-Mechaniker. Himan Mored Khani war im Iran als Fachmann für Handys und Computer tätig und ist seit einem Jahr in Deutschland.

Er nimmt den Verstärker in Empfang und öffnet ihn. Es dauert nicht lange, dann ist der Fehler gefunden. Eine Sicherung ist durchgebrannt und ein Relais defekt. Das ist natürlich nicht vorrätig und muss vom Kunden bestellt und bezahlt werden. Vielleicht kann es dann beim nächsten Mal eingebaut werden.

Hans-Joachim May ist gelernter Nachrichtentechniker. Jetzt hat er eine defekte Nähmaschine vor sich stehen. Auch kein Problem, denn für seine Mutter hat er früher immer wieder die Nähmaschine reparieren müssen. Bald ist der fehlerhafte Fadeneinzug gerichtet, und der Besitzer kann das nun wieder intakte Gerät freudestrahlend mit nach Hause nehmen. Bezahlen muss er nichts, aber die Sammelbüchse mit der Aufschrift "Bund Naturschutz" lädt zu einer freiwilligen Spende ein.

Manfred, den Nachnamen will er nicht verraten, ist gelernter Rundfunk- und Fernsehmechaniker. Nachdem er die richtigen Schrauben am Grundig TK 23, einem Spulentonbandgerät, gefunden und den Deckel abgenommen hat, entdeckt er gleich die durchgebrannten Sicherungen. Volltreffer. Ersatz hat er dabei, und nach dem Einschalten schmettert eine Sopranistin von Band eine Opernarie durch den Raum.

An einer betagten Heckenschere arbeitet der ehemalige Berufsschullehrer Ernst Müller. Auch er kann gleich eine Diagnose stellen: Das Anschlusskabel ist defekt und wird gleich repariert.

Übrigens sind alle Arbeitsplätze elektrisch abgesichert, sodass keine Gefahr für die Beschäftigten besteht. Allerdings muss der Schutzschalter schon eingeschaltet sein, sonst geht gar nichts. Manchmal genügt es schon, wenn man die Gebrauchsanleitung genau studiert. Falls sie noch vorhanden ist. Doch im Internet kann man manchmal fündig werden. Das probiert Stefan Schindler am Laptop. Aber gelegentlich sind die Geräte schon so alt, dass der Hersteller den Support eingestellt hat.

Rettung vor Verschrottung

Im Café sind inzwischen weitere Kunden eingetroffen, um Dreieckschleifer, Verstärker und Videorecorder abzugeben. Andere warten bei Kaffee und Kuchen auf das hoffentlich reparierte Gerät. Bei der ersten Aktion, so berichtet Richard Radle, konnte man immerhin von 30 abgegebenen Geräten die Hälfte reparieren und sie vor der Verschrottung retten. Das schont die Umwelt und spart Rohstoffe, ganz im Sinne des Naturschutzgedankens.

Alle Vierteljahre will man das Reparaturcafé in Roth öffnen, das nächste Mal voraussichtlich im September. Mit ähnlichen Einrichtungen in Hilpoltstein und Schwabach will man sich absprechen, um Terminüberschneidungen zu vermeiden.

MANFRED KLIER