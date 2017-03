Neues Filmstudio: Roth wird fränkisches Hollywood

ROTH - Die Kultsendung "Kunst & Krempel" war bekanntermaßen von 24. bis 26. März in Schloss Ratibor zu Gast. Traut man den Aussagen eines beim Dreh in Roth anwesenden Filmproduzenten, so könnte auf dem Rother Leoni-Gelände in der Innenstadt eine cineastische Produktionsstätte entstehen. Quasi als "Mini-Ableger" der Bavaria Filmstudios in München-Geiselgasteig.

Kaum haben die Bauarbeiten für die „Fabrik der Zukunft“ von Leoni an der Lände begonnen, steht auch schon eine Nutzung für das alte Gelände im Rednitzgrund (Foto) fest: Hier entsteht das fränkische Hollywood. © Foto: privat



Täglich werden in der Landeshauptstadt deutsche Serien sowie internationale Großproduktionen gedreht. Das etwa 300 000 Quadratmeter große Bavaria-Gelände ist eines der größten europäischen Filmstudios. Die Branche boomt. Und die Bavaria Filmstudios stoßen an ihre Kapazitätsgrenzen.

Da die Grundstückspreise in München für eine Erweiterung astronomisch hoch sind, sucht die Bavaria Film GmbH seit Langem geeignete Flächen, um eine Ausgliederung für "geeignete Sparten" vollziehen zu können – was "dringend nötig ist, ansonsten müssten bereits geplante Produktionen gecancelt werden", wie ein internes Papier die prekäre Situation umreißt.

Roths Bürgermeister Ralph Edelhäußer erhielt vom Hilpoltsteiner Peter Hufe, früherer SPD-Landtagsabgeordneter, langjähriger BR-Verwaltungsrat und Kurator der Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation, schon vor einiger Zeit einen Hinweis darauf, dass sich die Bavaria Film GmbH sowohl für das freiwerdende Leoni-Areal als auch für Teile des Kasernengeländes (mit den großen Flugzeughallen) im Hinblick auf eine anstehende Großproduktion interessiert.

Erste Abwägungen im Bürgermeisterzimmer haben offenbar bereits begonnen. Bislang hat es immer geheißen: Ist der Mammut-Umzug von Leoni raus aufs 134 000 Quadratmeter große Grundstück an der Lände erst vollzogen, entstünde nach den Abrissarbeiten und dem Grundstückserwerb durch die Stadt in direkter Nachbarschaft zu Schloss, Bahnhof und Rednitz auf rund 100 000 Quadratmetern "eine Traumlage für stadtnahes Wohnen". Davon scheint die Stadtspitze jetzt abzurücken.

"Der Ladenleerstand lädt nicht gerade dazu ein, für so ein neues Wohngebiet zu werben", so der Rathauschef. Laut eines neuen GfK-Gutachtens werde das Geschäftssterben weiter zunehmen, selbst wenn innenstadtnah neue Wohnungen entstünden.

Da auch die Investoren aus Roths chinesischer Partnerstadt Xinbei nichts mehr von ihren Plänen eines Hotels mit Hallenbad auf dem Leoni-Gelände in Innenstadtnähe wissen wollen, haben sich Bürgermeister Ralph Edelhäußer und Stadtbaumeisterin Lydia Kartmann die Vorstellungen der Bavaria Film GmbH für eine Filmproduktionsstätte in der Kreisstadt bei einem Termin vor Ort scheinbar schon angehört.

Traumhafte Fabrik-Kulisse

Die Münchner wollen für das Vorhaben extra eine Tochterfirma gründen: die "Frankonia Film- und Lichtspielkunst GmbH". Welche Sparte damit aus der Bavaria Film GmbH ausgegliedert werden soll, ist noch nicht bekannt.

Bodo Freiherr von Behlen, designierter Geschäftsführer der Frankonia Film- und Lichtspielkunst GmbH. Behlen, schwärmt jedenfalls von den neuen Möglichkeiten in Roth: "Fabrik- und Flugzeughallen mit Flugfeld in unmittelbarer Nähe – da lässt sich echt was machen". Dekorationsbau-Werkstätten mit den Dienstleistungsbereichen Szenenbild, Kulissenbau, Bühnentechnik, Landschaftsgestaltung, Transport und Logistik könnten ebenfalls entstehen.

Die Produktionsstätte Roth soll nämlich, so ist augenscheinlich angedacht, auch als Logistikpartner für Film- und Fernsehproduzenten in Deutschland und international tätig sein. Die Dienstleistungen werden erbracht für Kunden der Segmente Kinofilme und Fernsehfilme, Unterhaltungsshows und Fernsehserien, Talkshows und Magazine, Homeshopping und Spartenfernsehen, Werbespots und Fotoshootings.

Die Geschäftsleitung der Leoni Kabel GmbH selbst hätte bereits angedeutet, so Edelhäußer, einer Veräußerung des Areals am Rande der Innenstadt an die Bavaria Film GmbH zuzustimmen. "Da ist mehr Geld drin, als bei einem Verkauf an die Stadt".

Auch für die Kreisstadt würde dieser Deal eine Win-Win-Situation, also einen Gewinn für alle Beteiligten darstellen. An der Infrastruktur müsste nämlich kaum etwas verändert werden. Die Fabrikhallen könnten ohnehin stehen bleiben, ebenso das Bürogebäude. Auch die vorhandenen Parkplätze auf dem Betriebsgelände könnten nach dem vollständigen Leoni-Umzug übernommen werden.

Neuen Gewerbesteuerzahler

Roth selbst bekäme dadurch einen neuen Groß-Gewerbesteuerzahler. Dies ermögliche letzten Endes, dass sich angedachte Investitionen wie ein Hallenbad "künftig leichter realisieren lassen", so Edelhäußer. Rund 800 neue Arbeitsplätze sollen in unmittelbarer Innenstadtnähe entstehen. "Das lockt dann auch Geschäfte und Investoren für ein Hotel", ist sich Edelhäußer sicher.

Und: Roth bekäme als "Filmstadt" ein positives Image, freut sich der Rathauschef, der heute um 15 Uhr zu einer spontanen Bürgerversammlung vor dem Leoni-Eingangstor einlädt. Zeitgleich möchte Edelhäußer in der "Rother Runde" auf Facebook mit den Mitgliedern des Forums das Vorhaben diskutieren.

Nähere Details zu den Plänen sollen heute auch in einer April-Sondersitzung des Rother Stadtrats bekannt gegeben werden.

