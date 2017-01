Nicht viele Rother Senioren surfen im Internet

Bewohner von Senioreneinrichtungen könnten Angebot nutzen, tun es aber nicht - vor 26 Minuten

LANDKREIS ROTH - Immer mehr Senioren entdecken auch das Internet für sich. In den eigenen vier Wänden ist der Zugang oft kein Problem. Auch viele Altersheime richten sich auf die neuen Anforderungen ein – die Nachfrage ist aber noch begrenzt.

Der 82-jährige Peter Burghard wohnt im Augustinum in Roth und ist noch täglich im Internet unterwegs — wie immer mehr seiner Altersgenossen. © Foto: Tim Schamberger/epd



Der 82-jährige Peter Burghard wohnt im Augustinum in Roth und ist noch täglich im Internet unterwegs — wie immer mehr seiner Altersgenossen. Foto: Foto: Tim Schamberger/epd



Bevor Peter Burghard morgens zum Frühstücken geht, schaltet er seinen Computer ein. „Ich muss erst wissen, was in den News-Feeds so los ist“, sagt Burghard. Erst dann fühlt er sich ausreichend informiert für die anstehenden Tischgespräche. Später geht’s wieder an den Rechner: Vorlesungen einer Uni anschauen, einkaufen, Online-Banking, E-Mails schreiben und das Aktien-Depot verwalten.

„Zwei bis drei Stunden am Tag bin ich sicher online — wenn ich eine spannende Vorlesungsreihe anschaue auch mal länger“, erklärt er. Damit ist Peter Burghard ein Mensch, der das Internet sehr intensiv nutzt — und das mit 82 Jahren.

Peter Burghard lebt in der Augustinum Seniorenresidenz in Roth. Rund zweieinhalb Jahre wohnt er schon in der Einrichtung des evangelischen Sozialkonzerns; mit einem gewöhnlichen Seniorenheim ist die Residenz mit ihrer Gastronomie, dem hauseigenen Rettungsdienst, Sportangebot wie Schwimmbad, Sauna und vielem mehr nicht vergleichbar.

Im Augustinum in Roth bekommen die Bewohner des Betreuten Wohnens neben einem Telefonanschluss auch einen persönlichen WLAN-Zugang auf Pauschalbasis. „Rund 30 Prozent nutzen es“, betont Konzernsprecher Matthias Steiner. Nicht alle so intensiv wie Peter Burghard, aber sein Nutzerverhalten sei auch „kein Alleinstellungsmerkmal“. So gebe es etwa Bewohner, die Tag für Tag mit ihren Verwandten in Australien skypen.

Nach Angaben der ARD-ZDF-Onlinestudie 2016 nutzen 56,6 Prozent der über 60-Jährigen gelegentlich das Internet — im Gesamtdurchschnitt sind es fast 84 Prozent der Deutschen. Doch in dieser Altersgruppe gibt es die höchsten Zuwachsraten. Die ältere Generation ist hauptsächlich im Netz unterwegs um E-Mails abzurufen oder Informationen zu suchen.

„Vor 15 Jahren war der Internet-nutzende Senior noch die Ausnahme“, sagt Augustinum-Sprecher Steiner. Wobei die Einrichtung ihren Mietern auch damals schon die Möglichkeit zum Surfen geboten habe. Wer heute neu einzieht, bucht das Internet fast immer mit.

„Viele Neuzugänge kommen schon mit den Geräten und halten so mit ihren Enkeln Kontakt“, sagt Einrichtungsleiter Wolfgang Wagner. Anders bei Peter Burghard, der früher im Vorstand bei einer großen Versicherung tätig war: „Technik hat mich immer begeistert; ich kann mir ein Leben ohne Internet heute gar nicht mehr vorstellen.“

Geringe Nutzerzahlen

Ein differenziertes Bild bieten die Senioreneinrichtungen der Diakonie Neuendettelsau. Dort hängt es vom Baujahr der Einrichtung ab, ob es drahtloses oder kabelgebundenes Internet gibt. „In älteren Einrichtungen kann man kabelgebundenes Internet immer über den Telefonanschluss im Zimmer mitbuchen“, sagt Sprecher Thomas Schaller. Doch die Nutzerzahlen seien ziemlich niedrig. Im Seniorenheim Roth mit 127 Bewohnern nutzten zum Beispiel drei das Internet. „Die Zahlen sind noch gering, aber sie werden zunehmen“, sagt er.

Auch bei den Einrichtungen der Sozialvereine und Kirchen ist ein vorhandener Internetanschluss der Normalfall — doch die Nutzerzahlen sind derzeit eher gering. Ein Zugang steht etwa den Bewohnern des Sozialen Kompetenz-Zentrum der Awo in Hilpoltstein zur Verfügung. Im Moment nutzen aber nur drei der 107 Bewohner das kabelgebundene Netzwerk, berichtet Einrichtungsleiter Frank Krebel.

Auch die Bewohner der Wolfsteiner Altenheim-Stiftung in Allersberg sind noch nicht online, obwohl die technischen Voraussetzungen gegeben wären. „Die wollen das noch nicht“, sagt Heimleiterin Sabine Stubenhofer. Bislang hat nur eine der 94 Bewohner Zugang zum Netz, und die nutze das Angebot ganz rege.

Dass die Nutzerzahlen zu niedrig sind, habe einen Grund, meint Daniel Wagner von der Diakonie Bayern: „Einerseits ist das natürlich ein immer wichtigeres Thema. Denn die neuen Generationen an Senioren gehen selbstverständlich mit dem Internet um.“ Andererseits gehe der Trend dazu, erst immer später in Seniorenheime zu gehen. 80 Prozent der Heimbewohner hätten Pflegestufe zwei oder mehr, sagt er. Die meisten seien daher gar nicht mehr in der Lage, das Internet selbst noch zu nutzen.

Daniel Staffen-Quandt (epd) und Benjamin Huck

Mail an die Redaktion