Nico Christ verpasst um ein Haar bayerisches Double

Tischtennisspieler des TV Hilpoltstein siegt bei Landesmeisterschaft im Doppel und unterliegt im Einzel-Finale - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Der TV Hilpoltstein hat einen neuen Titelträger. Nico Christ holte bei den bayerischen Meisterschaften in Ingolstadt gemeinsam mit Kilian Ort den Sieg im Doppel. Im Finale des Einzelwettbewerbes unterlag Christ seinem Bad Königshofener Doppelpartner 3:4.

Nico Christ, Zweitligaspieler des TV Hilpoltstein, ist bayerischer Meister im Doppel und bayerischer Vizemeister im Einzel. © Nils Rack/BTTV



Nico Christ, Zweitligaspieler des TV Hilpoltstein, ist bayerischer Meister im Doppel und bayerischer Vizemeister im Einzel. Foto: Nils Rack/BTTV



Entgegen der Vorberichterstattung war der TV Hilpoltstein nur mit zwei anstatt drei Spielen bei den bayerischen Meisterschaften vertreten. Pilot Dennis Dickhardt hatte seine Titelverteidigung kurzfristig aus beruflichen Gründen absagen müssen. So blieben Nico Christ, bayerischer Meister von 2012, und Hannes Hörmann — für den 13-Jährigen war das Turnier in Ingolstadt die Premiere im Wettbewerb der Herren.

In Gruppe E traf der Sportler des Jahres des Landkreises auf Michael Dudek (TV Thalkirchen), Marius Zaus (SpVgg Effeltrich) und André Winkler (SV Hörstein). Wie erwartet, tat sich der Hilpoltsteiner gegen Zaus und Dudek, beide in den Top Ten der Rangliste, schwer. Hörmann unterlag Dudek 1:3 (5:11, 8:11, 11:8 und 5:11) und Zaus 0:3 (5:11, 4:11, 9:11). Gegen Winkler setzte er sich jedoch in fünf Sätzen nach 0:2-Rückstand 9:11, 9:11, 11:9, 11:6, 11:6 durch und schloss die Gruppe als Dritter ab. Im Mixed unterlag er mit seiner Partnerin Sophia Deichert (RV Viktoria Wombach) den späteren Siegern Janine Hanslick (TuS Fürstenfeldbruck) und Daniel Rinderer in der ersten Runde mit 1:3 (8:11, 3:11, 11:7 und 6:11).

Erfolgreicher verlief das Turnier für Nico Christ. Auf Platz zwei der Rangliste gesetzt, hatte der Zweitligaspieler in seiner Gruppe B am Samstag keine Mühe mit Leon Brandenburg (TSV Eschau, 3:1, 11:3, 7:11, 11:8, 11:5), Peter Angerer (TSV Schwabmünchen, 3:0, 11:8, 11:4, 11:3) und Tobias Ehret (SpVgg Effeltrich, 3:1, 11:6, 8:11, 12:10, 11:7).

Als Gruppenerster räumte er auf dem Weg ins Finale erst Zaus 4:1, dann Christoph Weinhold (SB Versbach, 4:0) und schließlich Daniel Rinderer (FC Bayern München, 4:1) aus dem Weg. Im Finale wartete, wie es die Setzliste und die Absage Dickhardts hatten vermuten lassen, der Bad Königshofener Neu-Nationalspieler Kilian Ort. Dieser setzte sich mit einem hauchdünnen 4:3 gegen Christ durch. Christ hatte nach einem 11:5 und 11:6 bereits geführt, dann drehte Ort über 11:7, 12:14, 11:2, 11:5 und 12:10 das Spiel und holte sich zum zweiten Mal nach 2014 den Titel.

Dem Zusammenspiel der beiden tat dieses Aufeinandertreffen keinen Abbruch. Ort und Christ spielten sich im Doppel mühelos gegen Mike Hollo/Felix Wetzel (SV Kolbermoor/SB Rosenheim, 3:0), einem 3:1 gegen Angerer/Michael Sattelmayer (TSV Schwabmünchen) sowie einem 3:0 gegen Dudek/Pascal Köhler (SV Versbach) ins Finale. Dorthin hätte es auch Hörmann mit seinem Doppelpartner Rinderer beinahe geschafft. Die beiden waren im Halbfinale jedoch am Effeltricher Duo Zaus/Ehret in vier Sätzen gescheitert. Christ nahm für seinen Vereinskollegen Revanche, gemeinsam mit Ort setzte er sich 8:11, 11:6, 11:4, 9:11 und 11:9 durch. Die Meisterschaft bei den Damen gewann Katharina Schneider (TTC Langweid).

bga

Mail an die Redaktion