Auch am Sonntag hieß es für Kurt Heidingsfelder wieder: Weiter wandern! Nach einem Treffen mit dem Georgensgmünder Bürgermeister ging es weiter auf den Weg in Richtung Roth. Dort traf unser NN-Wanderreporter auf Angler, Verwirrende Zeichen und Verbindungsprobleme.

Am Kirchweihsamstag ist in der Rezatgemeinde immer einiges geboten: Zuerst defiliert der Kärwaumzug durch den Ort, ehe der festlich geschmückte Baum dann an seinem Bestimmungsort für die kommenden Monate hinter dem Rathaus aufgestellt wird.

Was für ein starker Auftritt. Rea Garvey bot seinen Fans an einem lauen Sommerabend am Brombachsee ein Wohlfühlkonzert mit großen Gefühlen. Und er hat eine Botschaft: Die Liebe ist das Motto seines künstlerischen Schaffens. Und musikalisch gab Garvey vom ersten Ton an Vollgas. Und er hat schon viele Hits geschrieben, wie "Supergirl", damals noch mit der Formation Reamonn. Auch stark: die Vorgruppe mit Ryan Sheridan und Ronan Nolan. Eine Akustikgitarre, kombiniert mit einer kraftvollen Percussions-Attacke.