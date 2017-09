NN-Wanderreporter: Von Abenberg nach Spalt

Zweite Etappe führt Georg Körfgen in den Norden des Fränkischen Seenlandes - vor 4 Stunden

ABENBERG/SPALT - Georg Körfgen hat sich an seinem ersten Tag als Wanderreporter gleich mal in die Fluten gestürzt und das Windsbacher Waldstrandbad erkundet. Heute geht's für ihn nach Spalt. Was er dabei erlebt, können Sie im Live-Blog verfolgen.

Bilderstrecke zum Thema Ab nach Abenberg: Wanderreporter Georg ist gestartet Nachdem uns Johannes Alles vier Tage lang durch den Landkreis Fürth und Schwabach geführt hat, übernimmt nun Georg Körfgen das Zepter. Auf seiner ersten Etappe führt es den neuen NN-Wanderreporter von Windsbach nach Abenberg.



+++ Von Windsbach nach Abenberg: Die erste Etappe von Georg zum Nachlesen! +++

Falls die Karte nicht angezeigt wird, benutzen Sie bitte diesen Link.

nn