NN-Wanderreporter: Von Georgensgmünd nach Roth

Kurt Heidingsfelder durchstreift am Sonntag den Landkreis Roth - vor 44 Minuten

GEORGENSGMÜND - Die Georgensgmünder bereiteten unserem Wanderreporter einen stattlichen Empfang - doch Kurt Heidingsfelder will weiter, muss weiter. Roth ruft. Mit seinem pittoresken Marktplatz, Schloss Ratibor - und all dem, was auf dem Weg dazwischen liegt. Der Live-Ticker zur siebten Etappe!

Die Infokarte mit allen Etappen zum Anklicken!

Die Route der NN-Wanderreporter Für eine größere Ansicht, die Karte anklicken

Die siebte Etappe mit Wanderer Kurt Heidingsfelder live: