NN-Wanderreporter: Von Mitteleschenbach nach Muhr am See

Letzte Etappe führt Georg Körfgen wieder zurück zum Ursprung - vor 4 Minuten

MITTELESCHENBACH/MUHR AM SEE - Finale oho! So lautet heute das Motto für Georg Körfgen. Seine letzte Etappe führt ihn zurück nach Muhr am See, wo vor genau 40 Tagen das Abenteuer Wanderreporter begann. Die letzte Etappe können Sie natürlich auch im Live-Blog mitverfolgen.

Von Spalt nach Mitteleschenbach: Georgs dritte Etappe zum Nachlesen

