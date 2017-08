Am Wochenende haben die Belmbracher ihre Kerwa gefeiert - wie es sich gehört mit Baumaufstellen, Kerwa-Tanz, Festzug und zünftigem Essen.

Tag acht hält für den NN-Wanderreporter einige Höhepunkte im bereit: Noch in Roth darf Kurt Heidingsfelder einen Blick in die vier Wände der Club-Legende Heini Müller werfen. Am Etappenziel des heutigen Tages wartet das bekannte Hilpoltsteiner Burgfest inklusive Feuerwerk.