Nostalgie und Party: Rother Stadthalle wird abgerissen

ROTH - Irgendwo zwischen "endlich" und "jammerschade" dürften sich am kommenden Donnerstag, 1. Februar, die Gefühle vieler Rother bewegen, wenn die Stadt für ihre inzwischen ziemlich marode Stadthalle von 17 bis 22 Uhr eine Abschiedsparty schmeißt.

1990 war die Rother Stadthalle zur Siegerehrung beim Ironman Triathlon gut gefüllt. Foto: Hans Pühn



Bei den meisten Rothern werden wohl Erinnerungen an meist ausgesprochen stimmungsvolle Stunden in der rund 1400 Quadratmeter großen Halle geweckt.

Wer von der älteren Generation am Kirchweihmontag niemals auf einer der Bierbänke gestanden und zu den Klängen von Jakob Strobls Blaskapelle den Maßkrug gestemmt hat, hat zweifelsohne ein besonderes Stück Rother Kultur verpasst. Statt Bierseligkeit erlebte der zugegeben etwas rustikale Rother Vergnügungstempel aber auch sehr kulturbeflissene Ereignisse.

Ein Hit die Modenschauen, die Wöhrl-Geschäftsführer Siegfried Gutmann mit prominenten Gästen zugunsten karikativer Einrichtungen zelebrierte; ungezählt die RCV-Prinzenpaare, die von der Bühne herab das Narrenvolk und beim Kinderfasching den Nachwuchs begrüßten.

Halle für alle

Mit "Roth im Kommen" präsentierten Handwerk und Industrie ihre Strahlkraft, die Triathleten feierten zwei Jahrzehnte später in der Stadthalle ihre Helden (Bild), Radballer und Kunstradfahrer kürten ihre Meister, Gesangvereine und professionelle Musikanten sorgten ebenfalls für Highlights. Trachtengruppen und Volkstänzer schwangen das Tanzbein, die Briefmarkenfreunde luden zum Tauschtag ein, Federvieh gackerte und die Großen der Politik ließen ebenfalls ihren Kamm beziehungsweise den ihrer Zuhörer schwellen.

Lokalpolitische Entscheidungen mit großer Tragweite wurden in der Stadthalle begründet beziehungsweise in Zweifel gezogen, Rother Bürgermeister stellten sich den Bürgern, diese Zeitung kreierte vor vollem Haus ihre erste Podiumsdiskussion, unser aller Landrat feierte hier mit seinen Anhängern den ersten großen Wahlerfolg und weil die Halle sozusagen ihren eigenen Bahnanschluss hatte, fuhren Belegschaften großer Firmen mit der "Gredl" zur Betriebsfeier.

Oft und gerne gebucht

Unglaublich: Zu ihren besten Zeiten öffnete die Stadthalle bis zu 150 mal im Jahr ihre Pforten. Wer ihr einen gewissen Charme nachsagt, liegt trotz der biederen Bauweise also nicht so ganz falsch. Ganzjährig konnte die Halle zudem mit Pfunden wie Stadtpark und Fest(Park)platz wuchern. Im Winter reichte es schon, wenn das Ungetüm von Ofen mollige Wärme verströmte, um sich in der Stadthalle wie zu Hause zu fühlen.

Und jetzt fährt der Bagger mit der Abrissbirne vor. Die 1938 in Roth aufgestellte Halle war in die Jahre gekommen, zumal sie zuvor in Stangenroth bei Bad Kissingen schon mal als Reithalle gedient hatte.

Bei der Frage, renovieren oder Neubau, entschied sich der Stadtrat bekanntlich für Letzteres. Am Abschiedsabend ist die Halle aus Sicherheitsgründen tabu. Gefeiert wird (von 17 bis 22 Uhr) auf der Terrasse. Statt Blasmusik legt zwar "nur" ein Discjockey auf, dafür aber wird man kulinarisch mit Bratwürsten und Grillspezialitäten der Geschichte der Halle gerecht. Kirchweih, Frühlingsfest oder Challenge: Das Feuerwerk gehört dazu wie das Schloss zur Stadt. Und auch beim Stadthallenabschied wird es Zischen, Krachen und Glitzern. Zwischendurch versteigert die Stadt beziehungsweise deren Bürgermeister das restliche Mobiliar der Halle. Außerdem verspricht Ralph Edelhäußer noch die eine oder andere Überraschung. Wer lieber in Wehmut schwelgen möchte, auf den warten einige Stellwände mit RHV-Bildern, auf denen sich die Vielseitigkeit der guten alten Stadthalle widerspiegelt.

HANS PÜHN