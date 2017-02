Nur für sturmerprobte Maschkerer

Beim Zug durch die Hilpoltsteiner Kneipenwelt stand so manch einer fast im Adamskostüm da - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Mit Betonschuhen war wohl niemand unterwegs beim Unsinnigen Donnerstag in der Hilpoltsteiner Innenstadt. Das wäre allerdings durchaus praktisch gewesen bei den heftigen Sturmböen, die um die Häuser der Altstadt pfiffen. Und so mussten die Närrinnen und Narren ihre Maskeraden gut festhalten, damit sie nicht auf einmal im Adamskostüm auf dem Marktplatz standen. Zumindest erkältet hätte sich auch dann vermutlich niemand, denn trotz des leichten Regens, der zu später Stunde einsetzte, herrschten überraschend warme Temperaturen in der unsinnigen Nacht.

Auch ein Flecklasmo wurde neben zauberhaften Wesen in der Nähe des Kolpinghauses gesichtet. Sie mussten aufpassen, dass sie angesichts des Sturms nicht ihre hauchzarten Kostüme verloren.



Tropisch-feuchtes Klima hingegen war im Hofmeierhaus angesagt, denn je mehr Gäste in den Festsaal strömten, desto schneller stiegen dort auch die Temperaturen. Wer sich dann auch noch zu den heißen Rhythmen von DJ Jürgen Moosmann bewegen wollte, der kam ganz schön ins Schwitzen unter seinem Kostüm. Der Gladiator unter seiner Rüstung, die Hühner unter ihrem Federkleid oder die Gruppe von anmutigen Quallen, die leuchtende Tentakel hinter sich herzogen.

Wenn Mickey Mouse mit einer Hexe tanzt und ein grünes Monster dabei zuschaut — so was gibt‘s auch nur in der närrischen Zeit wie hier beim Weiberfasching in Hilpoltstein. © Fotos: Tobias Tschapka



Aufblasbares Michelinmädchen

Also dann zum kurz Durchschnaufen doch wieder raus aus dem Hardcore-Ulktempel, vor dem ebenfalls viele gut gelaunte Narren herumstehen. Auch einer, der seine ganz eigene Lösung für ein perfektes Klima im Kostüm gefunden hat: Per Knopfdruck betätigte er einen Ventilator, und nach wenigen Augenblicken wandelt er so prall aufgeblasen durch die Straßen, dass er dem Michelinmännchen Konkurrenz machen konnte. Oder besser gesagt dem Michelinmädchen, denn wie man an dem, was sich da alles entfaltete, deutlich sehen konnte, handelte es sich um ein weibliches Kostüm. Vielleicht führte ihn sein Weg ja auch ins Café Grimm, das in dieser Nacht ebenfalls aus allen Nähten platzte. Und obwohl es ja eigentlich erst Februar ist, war sogar dessen Biergarten voll besetzt mit Faschingsfreunden.

Tobias Tschapka