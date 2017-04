Nur wenige Raser im Landkreis Roth erwischt

ROTH/HILPOLTSTEIN - Das Ergebnis ist untypisch, aber sehr erfreulich: 24 Stunden lang hat die Polizei mit der Laserpistole am Straßenrand gestanden, erwischt hat sie aber nur wenige Raser. Und das ist auch gut so, finden die Polizei-Dienststellenleiter Siegfried Walbert (Hilpoltstein) und André Sewald (Roth).

Die Bilanz des Blitzmarathons im Landkreis Roth fällt positiv aus: Die Polizei erwischte nur ein gutes Dutzend Temposünder. © Armin Weigel



In Hilpoltstein waren es genau fünf Autofahrer, die schneller unterwegs waren, als die Polizei erlaubt. Insgesamt vier Messstellen hatten die Beamten zwischen Mittwoch, 6 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, im Stadtgebiet aufgebaut. Am Vormittag wurde in der Rother Straße, Höhe Feldkreuz, und einige Zeit später ein paar Meter weiter auf der Staatsstraße in Richtung Eckersmühlen geblitzt. Hier hatten insgesamt 300 Fahrzeuge die Messstelle passiert, ein Fahrer wurde verwarnt, drei müssen ein Bußgeld zahlen. Der Spitzenreiter war innerorts um 30 km/h zu schnell.

Am Nachmittag stand die Polizei an der viel befahrenen Staatsstraße zwischen Hilpoltstein und Allersberg. Und in diesen zwei Stunden war kein einziger der rund 700 Autofahrer zu schnell gewesen.

Nur einer von hundert

Am Abend schließlich zogen die Beamten gegen 20 Uhr noch einmal zurück in die Rother Straße. Hier fuhren in den 1,5 Stunden der Kontrolle rund 100 Fahrzeuge vorbei, und nur einer war zu schnell. Er hatte 75 statt der erlaubten 50 km/h auf dem Tacho.

Für die PI Hilpoltstein sei der Blitzmarathon daher ein Erfolg, lautet am Tag danach auch das Fazit von Siegfried Walbert. Dass sich fast alle ans Tempolimit hielten, liegt für Walbert unter anderem daran, "dass wir gut sichtbar am Straßenrand standen und uns nicht versteckt haben". Außerdem hätte es sich schon vorher bei nahezu jedem rumgesprochen, dass geblitzt wird. Also wurde vorschriftsmäßig gefahren, und damit "haben wir genau das erreicht, was wir erreichen wollten".

Verdeckte Kontrolle erfolgreicher

Waren der Polizeiinspektion Roth mit etwa zehn Temposündern bei Lasermessungen im Rahmen des Blitzmarathons eher wenige ins Netz gegangen, zeigte sich im Falle einer etwas verdeckteren Geschwindigkeitskontrolle auf der Kreisstraße von Rednitzhembach nach Schwanstetten schon ein deutlich anderes, wenngleich nicht aus dem Normalen herausfallendes Bild.

Von knapp 2500 überprüften Fahrzeugen, die die Messgeräte der Verkehrspolizei am Mittwochnachmittag passiert hatten, waren letztlich gut 80 beanstandungswürdig zu flott unterwegs, wobei für den ganz überwiegenden Teil der Ertappten die Angelegenheit nach Bezahlung eines Verwarnungsgeldes wieder erledigt sein dürfte.

Zehn Personen wird demnächst allerdings ein Bußgeldbescheid, verbunden mit einem Punkteeintrag ins Flensburger Register, ins Haus flattern. Der traurige Spitzenreiter unter ihnen war mit gut 100 Stundenkilometern bei erlaubten 70 gemessen worden und damit nicht allzu weit an einem Fahrverbot vorbeigeschrammt.

