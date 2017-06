Nürnbergs Rückzug freut die DJK Allersberg

Volleyball: DJK-Damen halten am grünen Tisch die Bezirksliga — Zweite Mannschaft springt in Bezirksklasse - vor 1 Stunde

ALLERSBERG - Die Volleyball-Abteilung der DJK Allersberg hat am grünen Tisch Erfolg gehabt: Die Damenmannschaft spielt nun doch weiter in der Bezirksliga. Das hat Folgen für die zweite und dritte Mannschaft.

Die Allersberger Damen (hinten) blocken auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga. Der VfL Nürnberg hat seine Mannschaft zurückgezogen, Allersberg nimmt deren Platz ein. Foto: Tobias Tschapka



Nach der Niederlage in der Relegation gegen den TSV Ebermannstadt und den damit verbundenen Abstieg aus der Bezirksliga hätte die erste Damenmannschaft der DJK in der kommenden Saison wieder in der Bezirksklasse antreten müssen.

Dann wurde jedoch bekannt, dass der Landesliga-Absteiger VfL Nürnberg II nicht in der Bezirksliga antreten und das Team zurückgezogen würde. Die DJK bemühte sich um das Spielrecht des VfL und hatte Erfolg: Die Allersbergerinnen spielen als zehnte Mannschaft weiter Bezirksliga.

Doppelter Aufstieg

Das hat weitreichende Folgen für die anderen Damenmannschaften. Die in die Kreisliga aufgestiegenen Damen II übernehmen das Bezirksklassen-Spielrecht der Damen und steigen dadurch praktisch doppelt auf. Die Damen III steigen regulär in die Kreisliga auf.

In der Summe bilden die Damen und die Herren mit ihren jeweils drei Mannschaften eine optimale Leistungspyramide (Kreisliga, Bezirksklasse, Bezirksliga), was jungen Spielern und Spielerinnen eine besonders schnelle Weiterentwicklung ermöglicht. Die DJK sucht immer nach motivierten Neuzugängen.

fb