Offenbau: Der Abstieg ins Nichts geht oft schneller als man denkt

Bruder Martin von der Straßenambulanz berichtet im Ausschuss für Soziales von der Arbeit mit Obdach- und Wohnungslosen - vor 1 Stunde

LANDKREIS ROTH/OFFENBAU - LANDKREIS ROTH/OFFENBAU — "Der Weg in die Obdachlosigkeit geht schneller als man das von außen für möglich hält. Manchmal reicht ein einschneidendes Ereignis im Leben eines Menschen, um ihn völlig aus der Bahn zu werfen." Bruder Franz skizzierte in der jüngsten Sitzung des Kreis-Sozialausschusses in einfachen Worten, dafür umso einprägsamer das, was seinen Berufsalltag im Offenbauer Haus "Casa Chiara" ausmacht. Eine Einrichtung, in der sich der Franziskaner seit fünf Jahren um Obdachlose kümmert, die hier eine Heimat auf Zeit finden.

Gemeinsam kochen und essen. Aufräumen. Einen geregelten Tagesablauf bewältigen — was für viele normal ist, lernen die Bewohner im Casa Chiara erst wieder mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen durch das Betreuerteam. Foto: F.: Casa Chiara



Eine Zwischenstation für Männer — sie machen im Schnitt rund drei Viertel der Klientel aus — und Frauen, die zuvor jeglichen Halt im Leben verloren haben. Oft durch Sucht, immer mehr auch aufgrund von ernsten psychischen Problemen, die sie alleine nicht in den Griff bekommen. "Wir versuchen hier die Leute auf Vordermann zu bringen", so Bruder Martin, der 1995 in Nürnberg eine der ersten Straßenambulanzen Deutschlands ins Leben gerufen hat; im Jahr 2005 dann in Ingolstadt eine weitere gründete und von dort aus vor fünf Jahren erstmals mit seinem Konzept aufs Land zog: nämlich in des damals leer stehende Offenbauer Pfarrhaus.

Mitten im Dorf

"Eine gute Entscheidung", gab der Referent ein Kompliment ans Dorf weiter. Das "Casa Chiara", zu der mittlerweile eine Mini-Landwirtschaft mit Tieren gehört, verstehe sich als offenes Haus – und werde auch vonseiten der Offenbauer als solches angenommen. Keine Selbstverständlichkeit, wie der Ordensbruder, der nur durch ein Kreuz um den Hals als solcher zu erkennen ist, gerne zugab.

Im Gegenteil: Er servierte dem Gremium ungeschminkte Wahrheiten über das Leben und die Arbeit mit Wohnungs- und Obdachlosen, die oft einen großen Rucksack voller persönlicher Probleme mit sich rumschleppten; los gelöst von jeglicher Routine, von üblichen Alltagsritualen; Stichworte hier: Duschen, Essen kochen, sich an einen Tagesablauf halten, Wäsche waschen und Kleidung wechseln-können.

"Wir versuchen den Menschen, die zu uns kommen, wieder Strukturen zu vermitteln. Doch genügt es nicht, alleine ihre Grundbedürfnisse zu decken. Über Arbeit versuchen wir ihnen auch das Gefühl zu vermitteln: "Ich kann was". Dieses Selbstwertgefühl gehe mit dem Abstieg in die Obdachlosigkeit bei so gut wie allen verloren, so der Macher der Ingolstädter-Offenbauer Straßenambulanz St. Franziskus.

Mit "wir" meint Bruder Martin sich selbst und jeweils einen Helfer. Es sind immer Zweier-Teams, die Tag und Nacht mit ihren Schützlingen zusammen leben; sowohl in Ingolstadt als auch in Offenbau. Ohne großen Wechsel. Bruder Martin: "Das schafft Vertrauen, auf das sich aufbauen lässt".

So viel Vertrauen, dass es immer wieder gelingt, (ehemalige) Obdachlose für die Vermittlung außerhalb von "geschützten" Arbeitsverhältnissen für den freien Stellenmarkt fit zu machen. "Aber unsere Erfahrungen zeigen, dass es kaum möglich ist, Menschen am Rand der Gesellschaft zu integrieren", so die ernüchternde Bilanz des Mannes.

Das gelinge weder in der Arbeitswelt, noch auf dem Wohnungsmarkt. Wenn die Straßenambulanz Projekte, wie eine Kunstausstellung in Ingolstadt mit Werken von ehemals Obdachlosen (Bruder Martin: Es überrascht, wie viel Kreativität oft in diesen Menschen steckt"), oder das "Offene Café" in Offenbau anbietet, dann mit dem Ziel "Vorurteile abzubauen".

Mit mäßigem Erfolg, wie Bruder Martin offen zugab, der nur eines an seiner Arbeit bitter beklagte: "Die große Bürokratie", um die seiner Einrichtung, die sich übrigens allein über Spenden finanziert, auch nicht herum komme.

Mit Kritik am Umgang der Gesellschaft mit Obdachlosen wollte sich Bruder Martin aber gar nicht lange aufhalten. Wohl aber mit Möglichkeiten, wie es vielleicht noch besser gelingen kann, Obdachlosen eine Zukunft zu geben – in dem diese selber wieder an eine eigene Zukunft glauben lernen.

Wohnraum fehlt

So hält es der Franziskaner für dringend notwendig, mehr Sozialwohnungen für genau diese Klientel bereithalten zu können; zusammen mit der Möglichkeit der "intensiven Betreuung", die es brauche, um Menschen wieder auf ein "normales" Alltagsleben vorzubereiten. Und auch wenn es, wie in Offenbau, "etwas sehr Schönes ist, mitten in einem Dorf sein zu können", schlug der gelernte Krankenpfleger vor, auch im ländlichen Bereich betreute "Wärmestuben" zu schaffen; "damit sich Menschen hier treffen und austauschen können; zusammen mit der Möglichkeit, sich im Kleinen beraten zu lassen."

Denn ob Stadt oder Land – "Obdachlosigkeit ist etwas, das wirklich ganz schnell gehen kann", warnte Martin abschließend davor, dieses Thema als ein rein städtisches Phänomen abzustempeln.