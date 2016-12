Offenes Rennen um die „Gläserne Eins“ 2016

Wahl der Sportler des Jahres im Landkreis Roth ist angelaufen - 16.12.2016 17:49 Uhr

SCHWABACH/ROTH - Am Freitag, 13. Januar 2017, ehrt der Landkreis Roth in der Sporthalle an der Nürnberger Straße (Anton-Seitz-Schule) seine erfolgreichen Sportlerinnen/Sportler und Mannschaften des Jahres 2016. Begleitet wird der Ehrungsmarathon von einem unterhaltsamen Rahmenprogramm.

Auf der "Gläsernen Eins" des Landkreises Roth, die an die besten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften verliehen wird, steht hier zwar 2015, sie wird aber auch 2016 verliehen. Foto: Landratsamt



Auf der Ehrungsliste stehen in diesem Jahr über 500 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus 22 verschiedenen Sportarten. Am Ehrungsabend werden zudem die gewählten Sportlerinnen und Sportler sowie die Mannschaften des Jahres von Landrat Herbert Eckstein bekanntgegeben und ausgezeichnet.

Im Vorfeld der Sportlerehrung haben alle Sportlerinnen und Sportler, die beim Ehrenabend mit Urkunde und Medaille ausgezeichnet werden, die Möglichkeit, an dieser Sportlerwahl teilzunehmen. Dazu erhält jede(r) Sportler(in) in den nächsten Tagen die Wahlunterlagen per Post aus dem Landratsamt Roth oder über die jeweiligen Ansprechpartner in den Vereinen. Ob mit Brief, Fax oder per E-Mail – bis kurz vor Beginn der Sportlerehrung läuft die spannende Wahl. „Macht mit und sorgt mit eurer Stimmabgabe für ein repräsentatives Ergebnis“, appelliert Landrat Herbert Eckstein an die wahlberechtigten Athletinnen und Athleten.

Sportjournalisten der Heimatzeitungen Schwabacher Tagblatt, Roth-Hilpoltsteiner Volkszeitung und Hilpoltsteiner Kurier haben zusammen mit dem Landratsamt Roth die Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften nomininert. In diesem Zusammenhang sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nicht alle, die geehrt werden könnten, auch geehrt werden wollen.

Abstimmen bis 12. Januar

Der Stimmzettel, auf dem jeweils die fünf nominierten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften (weiblich und männlich) abgedruckt sind und über die abgestimmt wird, muss bis Donnerstag, 12. Januar 2017, an das Landratsamt Roth, Büro des Landrats, Weinbergweg 1, 91154 Roth, zurückgesandt werden.

Der Stimmzettel kann auch per Fax unter Tel: (0 91 71) 81-11 02 übermittelt werden. Eine Abstimmung ist zudem über das Internet unter www.landratsamt-roth.de/sport möglich. Wahlberechtigt sind nur die Sportlerinnen und Sportler, die beim Ehrungsabend ausgezeichnet werden.

Weitere Informationen erteilt das Landratsamt Roth unter der Telefonnummer (09171) 81-1347.