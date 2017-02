OGV Hilpoltstein: Mit „Das wär doch was für Dich“ fing alles an

HILPOLTSTEIN - Mit dem Milchholen beim Bauern hatte es begonnen. Inge Stöhr war kurz vor dem Hilpoltsteiner Burgfest mit ihrer Milchkanne vorbeigekommen, als Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins am Blumenwagen für das Burgfest arbeiteten. Zuhause sagte sie zu ihrem Mann: „Horst, das wäre doch was für Dich!“ Er ging hinüber und half als gelernter Maschinenschlosser beim Zusammenschweißen des Tragegerüsts für die Blumen mit. Das war 1974. Franz Odorfer, der damalige Vorsitzende, wurde auf ihn aufmerksam und Horst Stöhr wurde Mitglied des Vereins.

Mister OGV (2. v. r.) und seine Frau werden von Bürgermeister Markus Mahl (r.) und Landrat Herbert Eckstein umrahmt. © Foto: Klier



Bald wechselte Stöhr in die Vereinsleitung, war von 1982 bis 1998 stellvertretender Vorsitzende und danach bis heute Vorsitzender. Vieles wurde unter seiner Führung zuwege gebracht. Für sein Wirken wurde Horst Stöhr in einer kleinen Feierstunde mit dem „Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste von im Ehrenamt tätigen Frauen und Männern“ ausgezeichnet.

Proppenvoller Saal

Landrat Herbert Eckstein freute sich über den voll besetzten Sitzungssaal im Hilpoltsteiner Rathaus. Er berichtete in heiterer Form darüber, was seine „Spione“ über den Geehrten zusammengetragen hatten. Horst Stöhr war in der böhmischen Hopfenmetropole Saaz im heutigen Tschechien zur Welt gekommen. Nach der Vertreibung kam er nach Hilpoltstein und heiratete seine Frau Inge. Bald nach seinem Beitritt zum Obst- und Gartenbauverein stand der Neubau des Mosthauses an.

Hier wandte Stöhr wieder seine technischen Fähigkeiten an, indem er die gebraucht gekauften Maschinen auf den neuesten Stand brachte. Ab 2013 wurde ein neues Gebäude errichtet, im September 2014 wurde bereits wieder gemostet.

Kaum zuhause

In der Bauphase sei Horst Stöhr öfter auf dem Vereinsgelände als daheim anzutreffen gewesen. Über 700 Stunden verbrachte er mit Organisation, Besprechungen, Beschaffung von Arbeitsmaterial und nicht zuletzt mit Anpacken. Fast an jedem Tag war er in der Mosterei, wo zwischen 2000 und 2013 weit über 500 000 Liter gepresst wurden. Während der Mostsaison steht Stöhr zeitweise von 7 bis 20 Uhr an der Presse. Er wartet zudem die Maschinen und sorgt für die tägliche Reinigung. Aus hygienischen Gründen hat man vor einigen Jahren von Flaschen auf „Bag in Box“ umgestellt.

Eine jährlich neue Herausforderung ist die Gestaltung des Blumenwagens für den Festzug, an der der Obst- und Gartenbauverein zudem mit einer Kinder-, Jugend- und Erwachsenengruppe beteiligt ist. Zusammen mit seinen Helfern bringt Horst Stöhr 500 bis 1000 Arbeitsstunden ein, um die 400 Meter Flach- und Rundeisen für das Stahlgerüst auf dem Wagen zusammenzuschweißen, um es dann mit rund 20 000 Blüten zu dekorieren.

Diese werden in der Gärtnerei des Auhofs herangezogen. Dazu kommen, wie Stöhr berichtete, 150 eigene Dahlienstöcke.

Zu den Aufgaben des Geehrten gehören auch zahlreiche Vereinsversammlungen, Kurse, Fachvorträge und der Besuch von Weiterbildungsmaßnahmen. Schließlich soll den Vereinsmitgliedern Fachwissen zum umweltgerechten und erfolgreichen Obst- und Gartenbau vermittelt werden. Um auch junge Menschen für seine Sache zu begeistern, gründete Stöhr 2008 eine Kinder- und Jugendgruppe. Jeden Samstag treffen sich 15 bis 20 Kinder, um nunmehr in Hochbeeten am neuen Mosthaus gärtnerisch tätig zu werden.

32 Bus- und Flugreisen organisierte er bisher, ebenso den Festabend zum 100-jährigen Bestehen 2002 und den jährlich stattfindenden Blumenschmuckwettbewerb. Für Kindergärten und Schulen führt er als Beitrag zum Ferienprogramm die Herstellung von Apfelsaft vor.

Als Organisator gefordert

Die vom OGV betriebenen Info-Stände bei den Rother Obstbörsen, Dünger- und Pflanzenerdebestellungen und die Wartung der Rasenvertikutierer zählen zu den weiteren Tätigkeitsfeldern des Vorsitzenden, der Mitglied des Arbeitskreises Mosterei Roth-Schwabach ist.

Für all diese Verdienste hat Horst Stöhr bereits die silberne und goldene Ehrennadel und die silberne Rose des Bezirksverbandes Mittelfranken erhalten. Als Krönung folgte das Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten.

Der Hilpoltsteiner Bürgermeister Markus Mahl wies darauf hin, dass all das ohne Frau Stöhr wohl nicht in dieser Form möglich gewesen wäre. Der Blumenwagen sei eine feste Größe beim Burgfest. Dafür sprach er auch im Namen von Barbara Billmeier, der Vorsitzenden des Burgfestausschusses, seinen besonderen Dank aus. Einer allein könne nicht alles machen, aber „der Horst“ könne sich auf seine Mannschaft verlassen. Er könne vermitteln, aber auch die Ideen Anderer aufnehmen.

„Wundervoll menschlich“

Renate Haberacker, Kreisfachberaterin für Gartenbau und Landespflege, schloss sich den Dankesworten an und lobte die „wundervolle menschliche Art im Umgang mit Mannschaft und Handwerkern“. „Ohne Horst Stöhr“, so fuhr sie fort, „hätten wir das alles nicht so hingebracht. Ich hoffe, so geht es weiter.“

Bescheiden antwortete Horst Stöhr: „Man weiß halt nicht, ob’s nicht ein Anderer auch so gemacht hätte.“ Doch dann sprach er seiner Frau und seiner Mannschaft ein dickes Lob aus.

Als man das neue Mosthaus errichtet habe, sei ein Hilpoltsteiner vorbeigekommen und habe gemeint: „Ihr müsst’s a Geld hom!“ Der Mann wusste nicht, dass Stöhr durch Sachverstand und Verhandlungsgeschick manches umsonst oder zumindest kostengünstig beschafft hatte. Aber nicht nur die Handwerker, sondern auch die Stadt und der Landkreis hätten ihren Anteil dazu beigetragen, betonte der Geehrte.

MANFRED KLIER