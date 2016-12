Ortsunkundiger übersieht Kreuzung bei Abenberg

Opelfahrer krachte bei Dürrenmungenau auf Staatsstraße in anderes Auto

ABENBERG - Ein Ortsunkundiger rauschte am Donnerstagnachmittag bei Abenberg über eine Kreuzung. Die Folge: zwei Autos haben nur noch Schrottwert.

Der 46-Jährige aus Roth war mit seinem Opel auf dem Weg von Dürrenmungenau in Richtung Staatsstraße nach Abenberg. Dabei übersah er jedoch die Kreuzung mit der recht gut frequentierten Staatsstraße und fuhr ohne zu bremsen geradeaus weiter.

Genau in dem Moment querte allerdings unmittelbar vor ihm ein 65-Jähriger in einem Mitsubishi seinen Weg. Der Opel rammte den vorfahrtsberechtigten Mitsubishi frontal an der linken Seite und schleuderte ihn in den Straßengraben.

Die Bilanz: Ein Leichtverletzter und zwei schon etwas betagtere Autos, für welche die Schäden von einigen tausend Euro wohl das wirtschaftliche Aus bedeuten dürften.

