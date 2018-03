Ostergeschenke: Erlebnisse statt Tablets

Erziehungsberaterin weiß, was Kinder wirklich brauchen - vor 1 Stunde

ROTH - Früher gab es meist nur ein Osternest mit süßen Leckereien für die Kinder zu Ostern. Doch das scheint heute nicht mehr zu reichen. Immer öfter liegen im Nest Handys, Tablets oder andere kostspielige Geschenke. Wir sprachen über diese Geschenkflut mit Elfriede Schweinzer, der Leiterin der Erziehungsberatung Roth-Schwabach.

Einfache Osternester für Kinder sind heutzutage eher die Ausnahme als die Regel. © Colourbox



Einfache Osternester für Kinder sind heutzutage eher die Ausnahme als die Regel. Foto: Colourbox



RHV: Frau Schweinzer, was sagen Sie zur Geschenkeflut an Ostern, aber auch zu anderen Anlässen?

Elfriede Schweinzer: Das ist ein wirklich wichtiges Thema. Unsere Gesellschaft entwickelt sich leider immer mehr zu einer Konsumgesellschaft. Nur was viel kostet, ist etwas wert. Kleine Gesten, selbst gemachte Geschenke verlieren an Wert. Der kindliche Selbstwert wird oft nur noch über materiellen Besitz definiert: Ich bin nur jemand, wenn ich das neueste Handy habe, die Designer-Jeans oder die neueste Spielkonsole, dann kann ich mit anderen mithalten, werde geschätzt und bewundert. Diese Entwicklung betrachte ich als sehr kritisch.

Fast könnte man meinen, viele Kinder wissen gar nicht mehr um die Bedeutung von Ostern.

Schweinzer: Das ist leider auch so. Viele Kinder wissen aufgrund fehlender christlicher Sozialisierung gar nicht mehr, dass zu Ostern die Auferstehung von Jesus Christus gefeiert wird. Aber auch der Schwerpunkt von Ostern als eine für gemeinsame familiäre Aktivitäten und Rituale reservierte Zeit fällt hinter dem reinen Konsumzweck immer weiter zurück. Früher wurden Rituale rund um Ostern als verbindendes Element in einer Familie mehr gelebt. Es ist meines Erachtens an den Eltern, die Balance zwischen Geschenken und dem eigentlichen Sinn und Zweck von Ostern wiederherzustellen.

Sehen Sie eine Gefahr darin, wenn Kinder so gut wie alles bekommen, was sie wollen?

Schweinzer: Ja. Zum einen schaffen Eltern von Kindern, denen so teure Geschenke ermöglicht werden, eine unrealistische Erwartungshaltung. Alle materiellen Wünsche werden schnell wahr, die im weiteren Leben nicht immer erfüllt werden können. Kommt es später zum Beispiel zu Arbeitslosigkeit und fällt damit die Verstärkung durch Konsumgüter weg, kann dies tiefgreifende Auswirkungen auf die Person haben und zu Einbußen im Selbstwert bis hin zu depressiven Entwicklungen kommen. Außerdem lohnt sich Eigenaktivität nicht mehr – es braucht kein Sparen, keinen Ferienjob mehr – , wenn man alles von den Eltern im Überfluss erhält. Darin liegt die Gefahr, dass die Selbstwirksamkeit von Kindern und Jugendlichen zurückgeht, sie immer passiver werden.

Weshalb schenken Eltern ihren Kindern so teure Geschenke, obwohl die meisten indirekt doch wissen könnten, dass dies für die Entwicklung der Kinder nicht gut ist?

Schweinzer: Leider erleben wir es immer häufiger, dass Eltern ihren Kindern keine altersentsprechenden Grenzen setzen können, es Eltern schwer fällt ihren Kindern Wünsche abzuschlagen, da sie damit erheblichen Ärger ihrer Kinder auf sich ziehen könnten. Viele Eltern sind Vollzeit berufstätig und voller Schuldgefühle den Kindern gegenüber, die sie durch materielle Geschenke wiedergutmachen wollen. Eltern müssten aushalten können, dass die Kinder nicht immer zufrieden mit ihnen sind und Erziehung nicht heißt, Kinder mit Geschenken zu überhäufen, sondern sich zu überlegen, was braucht mein Kind wirklich. Das ist oft nichts Materielles.

Was wäre für die Kinder ein sinnvolles Geschenk?

Schweinzer: Das größte Geschenk sind schöne verbindende Familienerinnerungen: Ostereierbemalen, Ostereiersuchen, gemeinsame Spaziergänge und Familienessen. Diese Zeiten stärken Kinder, zeigen auf, was wirklich wichtig ist im Leben, und verringern den Frust, dass auf die ersehnte Spielkonsole noch ein bisschen gewartet werden muss. Denn schließlich ist es das, was Familie ausmacht.

ELKE BODENDÖRFER