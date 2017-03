Ostermarkt Hilpoltstein: Bunte Autos und fesche Hasen

Beim Autofrühling und Ostermarkt in Hilpoltstein war am Sonntag einiges geboten - vor 48 Minuten

HILPOLTSTEIN - Zum ersten schönen Frühlingswochenende tummelten sich viele Menschen beim Ostermarkt und dem Autofrühling in der Burgstadt.

Wer auf der Suche nach passender Dekoration für das Osterfest war, hatte in der Hilpoltsteiner Innenstadt eine große Auswahl. © Fotos: Tschapka



Wer auf der Suche nach passender Dekoration für das Osterfest war, hatte in der Hilpoltsteiner Innenstadt eine große Auswahl. Foto: Fotos: Tschapka



Letztes Jahr musste man sich schon dick einpacken, um bei Regenschauern und Schnee dem Hilpoltsteiner Autofrühling einen Besuch abstatten zu können. Heuer bot sich angesichts des diesmal wirklich frühlingshaften Wetters ein ganz anderes Bild. Die Sonne lachte, die Blumen sprossen, und Schnee und Eis waren längst vergessen.

Trotz des schönen Wetters dauerte es eine ganze Weile, bis sich die insgesamt acht teilnehmenden Autohäuser aus Hilpoltstein, Roth, Meckenhausen und Mörlach über potentielle Kunden freuen durften. Vielleicht lag es ja an der Umstellung auf die Sommerzeit in der Nacht zum Sonntag, die den Bürgern eine ganze Stunde Schlaf geraubt hat.

Erst am Nachmittag strömten die Menschen in das Industriegebiet am Kränzleinsberg, um blank polierte Karosserien, edle Felgen und dicke Motoren zu bewundern. Vor allem dicke Motoren – wieder einmal, denn wenngleich auch ein paar elektrische Fahrzeuge zu besichtigen waren, so zählten diese auch in diesem Jahr zur verschwindenden Minderheit.

Bilderstrecke zum Thema Autofrühling und Ostermarkt in Hilpoltstein Zum ersten schönen Frühlingswochenende tummelten sich viele Menschen beim Ostermarkt und dem Autofrühling in Hilpoltstein.



Aber ganz egal, ob elektrisch oder benzinbetrieben, bevor sich die Besucher über PS-Leistung, Kilometerstand oder andere Zahlen und Fakten informierten, wurde erst einmal um das jeweilige Fahrzeug herumgepilgert, jede Türe auf- und zugemacht, um schließlich in dessen Innerem zu verschwinden, um die Sitze, das Cockpit und den Blick nach draußen auf Herz und Nieren zu überprüfen. Und so dröhnte auf einmal ein lautes "Tröööt!" durch das Industriegebiet, sodass die vorbeischlendernden Passanten ordentlich zusammenzuckten. Dann kletterte ein kleiner Junge aus einem für ihn viel zu großen SUV-Sitz, und verkündete stolz: "Die Hupe funktioniert schon mal!"

Nicht nur Freunde des aktuellen Kfz-Markts kamen an diesem Wochenende in der Burgstadt voll auf ihre Kosten, denn viele Autofrühling-Besucher statteten auch dem Ostermarkt auf dem Marktplatz einen Besuch ab. Kein Wunder, denn das frühlingshafte Wetter lädt derzeit ein, sich um den eigenen Garten zu kümmern, und Deko-Material dafür gab es jede Menge.

Holzstelen, Windspiele und Figürchen jeglicher Art ließen das Herz eines jeden "Gartlers" höherschlagen, aber natürlich wurden auch die Freunde des baldigen Osterfestes nicht enttäuscht, den Osterhase und Co. waren auch schon da.

Weniger Freude am diesjährigen Ostermarkt dürfte ein Mercedesfahrer haben, der verbotenerweise auf dem Marktplatz parkte – sehr zum Ärger der Budenbesitzer. Dieser wurde kurzerhand vom Abschleppwagen abgeholt, was für den Halter vermutlich eine deftige Rechnung zum Frühlingsanfang bedeutet.

TOBIAS TSCHAPKA