Party auf der "MS Catwalk": Das Bayern-3-Schiff in Roth

Bis spät in die Sommernacht wurde gefeiert - vor 4 Stunden

ROTH - Ausgelassen feiern bis spät in die Sommernacht und dabei entspannt auf dem Main-Donau-Kanal herumschippern: Das Bayern-3-Partyschiff ging heuer erstmals am Samstag, einen Tag nach der Hilpoltsteiner Kreuzfahrt, ein paar Seemeilen weiter nördlich an der Anlegestelle im Rother Industriegebiet „An der Lände“ vor Anker.

Das Paryschiff von Bayern 3 machte am Wochenende in Roth Station und lud zum Feiern ein. © Foto: Tschapka



Das Paryschiff von Bayern 3 machte am Wochenende in Roth Station und lud zum Feiern ein. Foto: Foto: Tschapka



Auf diejenigen, die eine Karte für die wie immer äußerst beliebte Party auf der in diesem Jahr aufwendig renovierten „MS Catwalk“ ergattern konnten, wartete auf drei Decks Unterhaltung pur: Open-Air-Party mit Sonnenuntergangsgarantie auf dem Oberdeck, Partyhits auf dem Mitteldeck und fetten Beats auf dem Unterdeck.

Alle bekamen ordentlich was auf die Ohren, ehe die „MS Catwalk“ auf ihrem Weg Richtung Nürnberg umdrehte und die Schiffsreise spät in der Nacht an der Lände wieder ihr Ende fand.