Partyzeit in Roths guter Stube

Bayern3-Band heizt zum zehnten Mal auf dem Rother Marktplatz ein - vor 33 Minuten

ROTH - Mit der Bayern 3-Party am Freitagabend hieß die Stadt Roth ihre Gäste aus der ganzen Welt willkommen. Und so war es in diesem Jahr bereits das zehnte Mal, dass der Medienpartner mit seiner Band auf dem Marktplatz so richtig einheizte. Von B 3-Sportexperte Bernd-Uwe Gutknecht als "Weltbürgermeister auf Zeit" betitelt, zeigte sich Kreisstadtbürgermeister Ralph Edelhäußer begeistert über Athleten aus 76 Nationen. Für ein kleines Städtchen wie Roth sei es etwas ganz Besonderes, für ein paar Tage im Jahr der Nabel der Welt zu sein, zumindest der Triathlonwelt.

Die Bayern 3-Band sorgte am Freitag vom ersten Moment an für beste Party-Stimmung auf dem Rother Marktplatz. © Foto: Christoph Raithel



Die Bayern 3-Band sorgte am Freitag vom ersten Moment an für beste Party-Stimmung auf dem Rother Marktplatz. Foto: Foto: Christoph Raithel



Was vor zehn Jahern als Medienpartnerschaft begann, sei mittlerweile zum absoluten Höhepunkt geworden. Für Walter Schmich, Chef von Bayern 3, Bayern 1 und Puls beim Bayerischen Rundfunk passen die beiden "Familien" bestens zusammen, die Radiofamilie und die Challenge Family. Gemeinsam sei man gewachsen, so habe er im Archiv gelesen, dass vor zehn Jahren rund 100 000 Besucher den Triathlon in Roth besuchten, im vergangenen Jahr seien über 260 000 Triathlonsfans am Rande der Strecke geschätzt worden. "Damit ist die Rother Triathlonveranstaltung das größte One-Day-Sportevent im Freistaat Bayern".

Auch zur Willkommens-Party auf dem Marktplatz gehörten natürlich die Top-Athleten, so hatten sich Bayern 3 Moderator Bernd-Uwe Gutknecht Daniela Sämmler und Andreas Dreitz auf die Bühne eingeladen. Bisher konnte Daniela Sämmler in Roth nie ihre Top-Leistung abrufen, dies soll sich nun am Sonntag ändern – "Ich bin wirklich gut drauf und das sage ich nicht nur so!" Mit einem Sieg in der Tasche und Rückenwind komme sie vom Challenge Heilbronn nach Roth. Im Training sei es immer wieder das Rennen in Roth, dass ihr Motivation gegeben habe. Hier zu gewinnen stehe ganz oben auf ihrer Wunschliste. Und auch wenn sie sich einem starken Damenfeld gegenüber sieht ist für Daniela Sämmler klar: "Ich will hier was holen!"

Für Andreas Dreitz, der von der Mitteldistanz kommt, stellt der Start am Sonntag einen Perspektivwechsel dar. Schon oft habe er das Rennen in Roth verfolgt, jetzt an die Startlinie zu treten, sei eine große Ehre. Er sei bereit für die Langdistanz. Für Dreitz sei Kienle der Maßstab. Roth sei das letzte große Rennen, dass er noch nicht gewonnen habe.

Die nächsten Gesprächspartner von Bernd-Uwe Gutknecht auf dem inzwischen gut gefüllten Roth Marktplatz waren Felix Walchshöfer und Kathrin Walchshöfer-Helneder. Ohne die Orte an der Strecke, den gesamten Landkreis und über 75000 freiwillige Helfer sei der DATEV Challenge Roth unvorstellbar. "Die Triathleten fühlen, dass sie hier willkommen sind", steht für Rennleiter Felix Walchshöfer fest. Und für seine Schwester Kathrin ist klar, in Roth seien nicht nur die Topleistungen wichtig, sondern auch eine gute Triathlonparty: "Hier sollen sich alle wohlfühlen, für jeden soll etwas dabei sein!"

Die nächsten knapp vier Stunden gehörten dann der Bayern 3 Band, die vom ersten Moment an für beste Party-Stimmung auf dem Rother Marktplatz sorgte.

CHRISTOPH RAITHEL