Passende Musik zur Stunde der Heidecker Champions

Ehrung erfolgreicher Heidecker — Von Beruf/Schule über Kultur bis Sport - vor 2 Stunden

HEIDECK - Nach den Grußworten erfolgte in der Stadthalle bei der Ehrung erfolgreicher Heidecker die Stunde der "Champions" und das gleich im doppelten Sinn. Zuerst intonierte Katrin Betz auf dem Klavier den gleichnamigen Titel der britischen Rockband von Queen ("We are the Champions"), dann waren die Preisträger an der Reihe.

Alle auf einen Blick. Die erfolgreichen Heidecker stellten sich in der Stadthalle zum Gruppenbild. © Foto: Manfred Klier



Der Bereich Beruf und Schule stand an erster Stelle. Hier, wie auch bei den folgenden Ehrungen, können aus Platzgründen nicht immer alle erreichten Ergebnisse aufgezählt werden. "This makes Heideck great again!", prophezeite Dr. Reinhard Spörl zu Beginn seiner Laudatio.

Patrick Flock aus Laibstadt hat die Mittelschule Hilpoltstein als bester Absolvent abgeschlossen (Notendurchschnitt 1,66) und damit den drittbesten Quali im Landkreis abgelegt. Beim Schulabschluss an der Realschule Hilpoltstein belegten gleich drei Heidecker die ersten drei Plätze. Kathrin Flierl aus Laibstadt war mit einem Notendurchschnitt von 1,17 die beste Absolventin, dicht gefolgt von Lisa Winkler (1,25) und Christian Seger aus Laibstadt (1,27).

Christian konnte sich zudem über das beste Ergebnis im mathematischen Zweig freuen. Auch ein Erfolg der Grund- und Mittelschule Heideck, wie Laudator Spörl feststellte, denn hier sei die Basis für diese Erfolge gelegt worden.

Am Gymnasium Hilpoltstein wurde Nicolas Pechler mit dem Dr.-Hans-Riegel-Preis für seine Seminararbeit zum Thema "Flugsamen" ausgezeichnet, ein Preis, den die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg vergibt.

Dritter auf Bundesebene

Im Bereich Beruf wurde Tassilo Schneider als Bayerischer Meister im Fliesenlegen geehrt. Er wurde damit dritter Sieger auf Bundesebene. Niklas Heimerl war bei der Gesellenprüfung zum Elektroniker mit Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik der Prüfungsbeste (1,4) an der Berufsschule Roth und Kammersieger auf mittelfränkischer Ebene beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks. Max Olschok wurde Zweitbester (1,5) bei der Ausbildung zum Rechtsanwaltsangestellten im Rechtsanwaltskammerbezirk Nürnberg. Er wurde in das Begabtenförderprogramm der Regierung aufgenommen.

Daniela Wirsing aus Schlossberg beendete die Ausbildung zur Bürokauffrau mit einer glatten Eins und das bei verkürzter Ausbildungszeit. Christian Albrecht, noch vor Kurzem in der Heidecker Stadtverwaltung tätig, hat das berufsbegleitende Studium zum Master of Marketing Management an der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg-Erlangen mit einem Notendurchschnitt von 1,9 abgeschlossen.

In der Elite-Akademie

Ann-Kathrin Schwarz aus Selingstadt beendete das Studium für das Lehramt an Gymnasien in den Fächern Französisch und Latein mit einem Schnitt von 1,94. Andrea Beierlein gehört dem aktuellen Jahrgang der Elite-Akademie in München an. Dafür wurde sie wegen ihrer Leistungen zusammen mit 36 Studierenden aus 1600 Bewerbern ausgewählt.

Zur Ehrung im Fach Musik leitete Katharina Klehr mit einer Sonate des Mailänders Giuseppe Sammartini gleich selber über. Auf der Blockflöte intonierte sie den anspruchsvollen Titel souverän und dynamisch. Unter anderem war sie beim Konzert "Junge Künstler musizieren", das der Landkreis jährlich veranstaltet, mit Sopran- und Altflöte erfolgreich. Später glänzte sie als Sängerin mit Mozarts Arie "Voi Che Sapete" aus der Hochzeit des Figaro.

Der Kunst in Form von gedrechselten Holzunikaten ist Reinhard Netter zugetan. Mit seinem Werk "Schretz", ein großer, filigraner Schalentorso, wurde er für den Kunstpreis der Nürnberger Nachrichten nominiert. Gleich zweimal wurde das Brunnenmännla im Bereich Literatur vergeben. Die Schülerin Balkies Alrahal erreichte mit ihrem Beitrag über ihre ehemalige Heimat Syrien, aber auch über ihre neue Heimat Deutschland beim Literaturwettbewerb des Landkreises den ersten Platz in der Altersgruppe 2006 und jünger. Ebenfalls Beste beim gleichen Wettbewerb wurde Nina Lang, allerdings in der Altersgruppe 2000 bis 2002.

Danach folgte die Rubrik Sport. Sabine Frisch belegte den dritten Platz bei der Bayerischen Meisterschaft im Berglauf und wurde Erste bei der Mittelfränkischen Meisterschaft im Crosslauf W45. Seit 1994 startet sie außerdem erfolgreich beim Landkreislauf. Carolin Kupsch wurde Zweite bei der Nordbayerischen Meisterschaft im Kugelstoßen U14 und Siegerin bei der Mittelfränkischen Meisterschaft im Blockmehrkampf Wurf U14.

Werner Wieder vom Schützenverein Concordia konnte gleich mehrere Erfolge für sich verbuchen, zum Beispiel den fünften Platz bei der Deutschen Meisterschaft "IPSC Rifle Semi-Auto-Standard" und den zweiten Platz bei der Bayerischen Meisterschaft "BLDS Dynamic Büchse Standard Selbstlader".

Theresa Morner hatte sich gewissermaßen auf Neuland begeben und holte dann auf Anhieb den zweiten Platz bei der Miss PoleDance Germany Junior.

Die erfolgreiche Tischtennisspielerin Jessica Tempelmeier erzielte den dritten Platz im Einzel bei der Bezirksmeisterschaft der Erwachsenen und belegte den ersten Platz im Doppel beim gleichen Wettbewerb. Die Tennismannschaft Herren 40 mit Stefan Käser, Ralph Müller, Oliver Wechsler, Christian Schütz, Michael Käser und Michael Müller wurde Meister der Bezirksklasse 7 und stieg damit in die Bezirksliga auf.

Spannender Eindruck

Sehr erfolgreich waren Mitglieder des MSC Jura beim Motorrad- und Fahrradtrial. Video-Einblendungen vermittelten einen spannenden Eindruck über die halsbrecherisch anmutenden Trials. Jule Steinert erkämpfte sich den neunten Platz bei der Deutschen Frauenmeisterschaft. Der zwölfjährige Jonas Ludwig wurde Mittelfränkischer Bezirksmeister der Klasse fünf Jugend. Felix Englert wurde Bayerischer Jugendmeister und landete im Jura-Trial-Pokal der Klasse drei auf dem ersten Platz.

Tim de Lange kam bei der Deutschen Jugendtrialmeisterschaft der Klasse zwei auf den sechsten Platz. Mirko Fabera erreichte den achten Platz bei der Deutschen Meisterschaft Klasse zwei Trial-Cup. Jürgen Schmidt kam beim Jura-Trial-Pokal 2016 Klasse drei auf den zweiten Platz. Udo Englert wurde Mittelfränkischer Bezirksmeister in der Klasse fünf. Die Mannschaft MSC Jura Heideck mit Jürgen Schmidt, Mirko Fabera, Jonas Ludwig und Felix Englert erzielte den dritten Platz beim Jura-Trial-Pokal Nordbayern. Beim Jura-Fahrrad-Trial-Pokal 2016 siegte Tobias Schmidt.

Aufstieg in die Bezirksliga

Ein Klaviersolo-Auszug aus Verdis Nabucco, gespielt von Annika Siegert, leitete zur Sparte Fußball über. Die U17-Juniorinnen der DJK Laibstadt (Carina Fackelmeier, Sofia Weißbeck, Katharina Medl, Aileen Reichel, Nina Emmerling, Theresa Betz, Jennifer Pechler, Fiona Rupp, Antonia Bubenberger, Luna Pfahler, Sophie Wohlmuth, Frauke Klinkmüller, Maike Klinkmüller, Tamina Flock, Nele Pfahler und Luisa Pommer) schafften zusammen mit ihrem Trainer Norbert Reichel den obersten Platz auf das Siegertreppchen in der Kreisliga zwei Erlangen/Pegnitzgrund und stiegen damit in die Bezirksliga Mittelfranken auf.

Gleich sieben Mal stand der Kegelverein "Auf geht’s Heideck" auf der Ehrungsliste. Die dritte Herrenmannschaft (Thomas Fürsich, Gerhard Eckmann, Reinhold Harrer, Kurt Schmidt, Manfred Eckmann und Bernd Benzinger) holten sich den Meistertitel in der Bezirksliga B Süd, was mit dem Aufstieg in die Bezirksliga A Süd belohnt wurde.

Anja Benz erkämpfte sich bei der Bezirksmeisterschaft U 23 weiblich den ersten Platz. Larissa Eckmann tat es ihr bei der Kreismeisterschaft der Juniorinnen gleich und wurde außerdem Zweite bei der Bezirksmeisterschaft U 23 weiblich. Vier weitere erste Plätze bei Kreismeisterschaften standen zur Ehrung an: Lena Eckmann (U14 weiblich), Michael Schroeder (U23 männlich), Bernd Benzinger (Männer) und Oliver Ameis (Senioren A).

Nach den Dankesworten von Bürgermeister Ralf Beyer beschlossen vier junge Musikerinnen von Ursula de Angelis den gelungenen Abend. Julia Fabera, Theresa Morner und Annika Siegert (Querflöten) sowie Katrin Betz (Klavier) intonierten melodiös und harmonisch den Titel "Peanuts Nr.1".

MANFRED KLIER

