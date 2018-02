Pfaffenhofen: Eine Straße, drei Prinzenpaare

Über Fasching heißt die Straße "Am Mühlbach" im Rother Vorort bezeichnenderweise "Prinzenpaarweg" - vor 1 Stunde

ROTH - Ein nicht alltägliches Bild gab es dieser Tage in Roth zu sehen. Anlässlich der Inthronisation des Rother Prinzenpaares Andy I. und Nicky I. wurde der Gedanke laut, die Straße "Am Mühlbach" in Pfaffenhofen über die närrischen Tage umzutaufen in "Prinzenpaarweg".

Bürgermeister Ralph Edelhäußer taufte im Beisein der drei Prinzenpaare sowie von RCV-Präsident Christian Bretzner und Vize Jochen Gürtler die Straße um. © Foto: Josef Sturm



Bürgermeister Ralph Edelhäußer taufte im Beisein der drei Prinzenpaare sowie von RCV-Präsident Christian Bretzner und Vize Jochen Gürtler die Straße um. Foto: Foto: Josef Sturm



Hintergrund war, dass gleich drei Prinzenpaare des Rother Carnevalvereins – Esther und Thomas Schattner, die Vorjahresregenten Melanie und David Eggert und das amtierende Paar Nicky und Andy Frisch – in dieser Straße wohnen. Eine Prinzenpaarschmiede befindet sich dort, war man sich einig, denn auch die einstige Kinderprinzessin Aurelia stammt daher. Auf ein offenes Ohr stießen die Rother Narren bei Bürgermeister Ralph Edelhäußer. Er signalisierte zwinkernd bei der Schlüsselübergabe im Januar, dass er sich hier etwas einfallen lassen würde. Jetzt war es so weit, die Idee wurde in die Tat umgesetzt.

So wurde mit Unterstützung des Rother Bauhofleiters Jochen Danninger unter Anwesenheit der drei Prinzenpaare das Straßenschild Am Mühlbach mit dem Zusatzschild "Prinzenpaarweg" versehen. Auch Edelhäußer ließ es sich nicht nehmen, selbst Montage, Enthüllung und "Einweihung" des Schildes mitzufeiern. Voll des Lobes war er dabei für RCV-Präsident Christian Bretzner und seinen Stellvertreter Jochen Gürtler, denen es nun schon über viele Jahre hinweg gelungen sei, alljährlich ein geeignetes Paar zu finden und dieses für das schöne Amt zu begeistern. Mit dem schwerhörigen Prinzen und der gehörlosen Prinzessin sei heuer ein absoluter Knüller gelungen, der ringsum für Furore gesorgt und großen Medienrummel hervorgerufen habe. Hier werde Inklusion gelebt und praktiziert, war sich Edelhäußer mit dem RCV-Präsidenten einig.

In vollem Ornat und ganz ohne wärmende Jacken genossen trotz empfindlicher Kälte die drei Prinzenpaare das Geschehen. Mit einem dreifachem RCV-Helau und einem zünftigen Prosit wurde das Ereignis gefeiert und gemeinsam angestoßen auf noch einen tollen Faschingsausklang.

jstu