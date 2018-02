Pfaffenhofen: Kieferbruch und eingeschlagene Zähne

Polizeieinsatz in Gemeinschaftsunterkunft: Schläger suchte das Weite. - vor 24 Minuten

ROTH - Am Samstag, kurz vor Mitternacht, wurden Polizei und Rettungsdienst in eine Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge nach Pfaffenhofen wegen eines Streits gerufen.

Dort wurde ein erheblich verletzter äthiopischer 23-jähriger Bewohner angetroffen, der von einem 19-jährigen Äthiopier, der in einer Flüchtlingsunterkunft in Lauf lebt, mit einer Glasflasche ins Gesicht geschlagen wurde. Der Grund für die Auseinandersetzung konnte in der Nacht nicht geklärt werden. Der Tatverdächtige hatte sich jedoch vor dem Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung entfernt. Er konnte trotz Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Der Verletzte wurde zur Behandlung seiner Kieferfraktur und wegen der ausgeschlagenen Zähne in die Klinik nach Roth gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde gegen den 19-Jährigen eingeleitet.

