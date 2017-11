Pfaffenhofen: Würste des Miteinanders

Dank "HelpX" arbeitet der Peruaner Ivan Matos in einer fränkischen Metzgerei - vor 4 Stunden

PFAFFENHOFEN - Ivan Matos freut sich: Heute hat er die Kartoffeln so schnell in die Futterrinne schaufeln können, dass die Ferkel und Schweine im Stall noch gar nicht auf die Idee kamen, laut und hungrig zu quieken. Gestern war er mit dem Schaufeln noch nicht so flott gewesen. Jetzt grunzen die rosa Tiere zufrieden, Ivan kann die Schaufel zur Seite stellen und wieder in die Metzgerei gehen, wo er Zwiebeln für die Bratwurst schnippelt. Ivan Matos, 43, aus Peru, lebt und hilft für vier Wochen in Pfaffenhofen Martin Burmann in dessen "HofundLaden".

Zwei, die sich glänzend verstehen: Metzgermeister Martin Burmann und sein peruanischer Helfer auf Zeit, Ivan Matos. © Foto: Scherbel



Zwei, die sich glänzend verstehen: Metzgermeister Martin Burmann und sein peruanischer Helfer auf Zeit, Ivan Matos. Foto: Foto: Scherbel



Das große Gästebuch ist gut gefüllt. Gerlinde und Martin Burmann hatten es im April 2015 angelegt, seitdem haben sich 18 Gäste aus Neuseeland und Brasilien, Lettland und Russland, aus Mexiko und Australien, Belgien und Dänemark darin verewigt. Aus 16 Ländern kamen sie, verbrachten jeweils mehrere Wochen im Hause Burmann in Pfaffenhofen und lernten dabei nicht nur die sympathischen Inhaber von "HofundLaden" kennen, sondern auch deren Art zu leben und zu arbeiten; die Metzgerei, den Laden, den Stall - und natürlich: Bratwürste aus aller Welt.

"HelpX" heißt das Programm, auf das Metzger Burmann vor ein paar Jahren zufällig stieß, als er sein ausgebautes Haus beim Challenge unterkunftsuchenden Triathleten aus Neuseeland angeboten hatte. Die dankbaren Gäste luden die Burmanns danach in ihre Heimat ein, und Burmanns Tochter animierte den Papa, doch wieder Besucher aufzunehmen. Das Programm "HelpX", das Hilfe in Haus, Hof, Laden, Hotel oder sogar auf Segelbooten gegen freie Kost und Logis anbietet, gefiel ihm gut. So reiste im April 2015 Steven aus England in Pfaffenhofen an. "Perfect hosts" seien Martin und Gerlinde Burmann gewesen, schrieb der Brite später ins dicke Buch.

Gastgeber, die trotz ihrer Arbeit viel lachen und ihre Tür immer offen halten. "Freunde fürs Leben" habe er hier gefunden.

Seit drei Wochen ist Ivan Matos im Hause Burmann: Der Peruaner hilft nicht nur beim Füttern der Schweine im großzügigen Stall hinterm Laden, geht beim Wurstmachen zur Hand, schneidet pfundweise Zwiebeln und kocht mit Leidenschaft für die Familie. Nein, er hat auch noch eine andere Aufgabe zu bewältigen - wie alle seine Vorgänger und Nachfolger: Martin Burmann möchte, dass jeder und jede seiner "HelpX"-Gäste Bratwurst kuttert – nach einem Rezept aus der eigenen Heimat.

Deshalb gibt es im HofundLaden inzwischen Whiskey-Honig-Bratwurst aus Texas, Spicy Beef aus Australien und Soggy Bottom-Bratwurst aus Neuseeland, ebenso wie eine Guinness-Variante oder die sizilianische Bratwurst. In der einen ist Spinat drin, in der anderen Getreide. Ob scharf oder mild - die Bratwürste aus 18 Ländern sind längst zum Verkaufsschlager avanciert.

Auch Ivan war natürlich gefordert, ein Bratwurstrezept beizubringen. Gar nicht so leicht, fand er, obwohl er leidenschaftlich gern kocht und die Burmanns mit Blumenkohlpizza nebst Mangold-Pie verwöhnt. "Ich habe meine Mutter angerufen und nach einem Rezept gefragt", erzählt er. In der Bratwurstmasse waren beim ersten Mal noch ein paar Gewürze zu wenig und ein paar Zwiebeln zu viel, aber beim zweiten Versuch waren Metzger und Helfer zufrieden. Die neue Wurstsorte "Salichicha de Huacho" ist jetzt im Laden neben der Guinness- und der Whiskey-Honig-Wurst, neben der grünen Longaniza aus Mexiko und dem australischen Spicy Beef zu haben.

Und Ivan, der sich in seiner Metzgergehilfenjacke so wohl gefühlt hat, als ob es seine eigene wäre? Wenn er in ein paar Tagen weiterreist zum nächsten "HelpX"-Einsatz nach Mazedonien, dann erwartet ihn eine ganz andere Form der Hilfe: Ein Hotel muss renoviert werden, und Ivan packt mit an. Danach geht’s nach Istanbul, wo er einen Spanisch-Kurs anbieten soll (neben spanisch und englisch spricht er auch französisch und italienisch; portugiesisch versteht er, sein Deutsch aber sei noch in den Kinderschuhen), und in Antalya erledigt er dann für eine urlaubende Familie das "Housekeeping".

Zwischendurch absolviert er im Fernstudium seinen dritten Universitätsabschluss, und für Sightseeing bleibt immer noch Zeit. Das Wichtigste jedoch, sagt Ivan, sei nicht der Besuch der Walhalla oder die Nürnberger Burg. "Das Wichtigste ist die wunderbare Erfahrung, Zeit mit den Menschen hier zu verbringen." Der Eintrag von Ivan Matos ins Burmann’sche Gästebuch wird sicher ähnlich begeistert klingen wie die 17 bisherigen, wie der von Anna aus Russland, die in Pfaffenhofen "amazing food" gegessen hat und zum Abschluss schrieb: "Thank you more than words can say."

Help Exchange oder HelpX ist eine weltweite Online-Plattform, die als kultureller Austausch für Urlauber angeboten wird, um bei Einheimischen zu leben und praktische Erfahrungen zu sammeln: Die Helfer suchen eine Unterkunft, die Gastgeber Helfer.

Helfer unterstützen bei verschiedenen Aufgaben, Projekten oder Aktivitäten und verpflichten sich in der Regel zu vier bis fünf Stunden Arbeit an fünf Tagen in der Woche. Im Austausch dafür haben sie Kost und Logis frei, die Gastgeber stellen ihnen Essen und Unterkunft bereit.

Die Arrangements können variieren, werden jedoch von beiden Parteien im Voraus vereinbart. Die Helfer melden sich gegen einen Jahresbeitrag auf der Plattform an, Gastgeber registrieren sich.

CAROLA SCHERBEL car