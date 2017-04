Philipp Baar deutscher Meister im Halbmarathon

Ex-Memmert-Läufer räumten in Hannover ab — Sebastian Reinwand Achter - vor 59 Minuten

ROTH - Bis vor gut einem Jahr trug Philipp Baar noch das Trikot der TSG Roth. Nun krönte sich der 24-jährige Langstreckenläufer in Hannover überraschend zum Deutschen Meister im Halbmarathon.

Der frühere Rother Läufer Philipp Baar (Mitte) wurde in Hannover überraschend deutscher Meister über die Halbmarathon-Distanz. Links Simon Stützel, rechts Andreas Straßner, zusammen Mannschaftsmeister. © Foto: Kiefner Sportfoto



Baar, der seit Januar 2017 wie etliche weitere Top-Läufer des Teams Memmert, zu ART Düsseldorf gewechselt war, hatte gemeinsam mit dem favorisierten Wattenscheider Hendrik Pfeiffer nach dem Start die Spitze übernommen. Bei Kilometer 19 löste sich der Berliner von seinem Konkurrenten und lief seinem ersten Deutschen Meister-Titel mit einer neuen Bestzeit von 64:57 Minuten entgegen.

Baars Sieg bildete die Basis für den Team-Erfolg der Düsseldorfer, die in Deutschland auf den langen Strecken tonangebend sind. Der 38-jährige Weißenburger Andreas Straßner fügte mit dem Gewinn der Bronze-Medaille in der Einzelwertung mit neuer Bestzeit von 66 Minuten, dem Mannschaft-Sieg und dem Meister-Titel in seiner Senioren-Klasse M 35 seiner Erfolgsliste gleich drei weitere Ehrenränge hinzu.

Die Geschlossenheit und Dominanz des Düsseldorfer Teams offenbaren sechs Platzierungen unter den ersten 20 Läufern. Fast hätte das zweite Team mit Sebastian Reinwand, der knapp hinter Straßner mit 66:25 Minuten finishte, und Olympia-Starter Julian Flügel die Silbermedaille erobert, doch der Sturz des dritten Mannes hatte etliche Sekunden Rückstand zur Folge, sodass die Regensburger Konkurrenz Platz zwei ins Ziel brachte.